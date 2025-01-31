  • Новость часаПравительство начало ревизию всего танкерного флота России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему румыны терпят поражение в Африке
    Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком
    В Госдуме объяснили, как бизнесу избежать повторения ситуации с «Домодедово»
    Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    Кремль призвал привлечь мировое внимание к зверствам Киева
    Столкнувшимся с пассажирским лайнером военным вертолетом управляла женщина
    Число отравившихся шаурмой в Пермском крае увеличилось до 32 человек
    В Сухуме Россию попросили открыть авиасообщение с Абхазией до начала летнего сезона
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 16:44 • Новости дня

    Савельев сообщил о подготовке к пляжному сезону на Черном море

    Савельев сообщил о подготовке к пляжному сезону после аварии в Керченском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство работает над подготовкой к летнему пляжному сезону 2025 года после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе.

    Савельев заявил о намерении правительства подготовиться к летнему пляжному сезону 2025 года, несмотря на недавнюю аварию нефтетанкеров в Керченском проливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у властей есть все основания для этого. «Мы не оставляем надежды. И мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года, для этого есть все основания», – заявил вице-премьер.

    Савельев также отметил, что российское правительство активно работает над устранением последствий аварии. По его словам, Роспотребнадзор регулярно измеряет уровень загрязнения воздуха и воды в динамике. «Роспотребнадзор работает, который регулярно в динамике измеряет содержание загрязнения в воздухе и воде после аварии», – добавил вице-премьер.

    Кроме того, он сообщил, что Росрыболовство подтвердило отсутствие проблем с рыбой и морепродуктами в регионе, что также является важным фактором для восстановления туристической привлекательности. Савельев подчеркнул, что данные Росрыболовства подтверждают отсутствие негативных последствий для рыбной продукции и морепродуктов.

    Савельев ранее заявил, что необходимые меры для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» исполнили досрочно.

    Глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что курортные пляжи у Керченского пролива планируется восстановить к летнему сезону 2025 года с использованием новых технологических решений и волонтерской помощи.

    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

    Коментарии (21)
    31 января 2025, 15:22 • Новости дня
    Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России

    Шувалов: В центральной части России ожидается похолодание до минус 15 градусов

    Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля в центре европейской части России похолодает до минус 15 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По его словам, похолодание будет проходить в более мягком формате, передает ТАСС. В начале следующей недели в средней полосе России температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, к концу недели понизится до минус десяти, а к середине февраля достигнет минус 15 градусов. На юге и юго-западе Центрального федерального округа похолодание будет менее заметным.

    Шувалов уточнил, что в Тульской, Рязанской, Московской и Тверской областях ожидается более значительное снижение температуры. В то время как в Брянске, Калуге, Курске, Орле и Белгороде минимальные температуры достигнут минус восьми-десяти градусов. Он отметил, что в Липецкой и Воронежской областях возможно формирование снежного покрова до 12 см, в то время как на остальной территории средней полосы России снег может лечь высотой 5-7 см.

    Метеоролог также подчеркнул, что во второй половине февраля ожидается небольшое повышение температуры, но не настолько радикальное, как в конце января. Температура вновь приблизится к значениям минус один – минус шесть градусов. По предварительным прогнозам, март на европейской территории России будет выше нормы по температурным значениям, что может повлиять на общие климатические условия в регионе.

    Ранее сообщалось, что в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, при этом осадков выпало три четверти от нормы, а снежного покрова не наблюдалось вовсе. Климатолог Николай Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков».

    Коментарии (3)
    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (4)
    31 января 2025, 00:41 • Новости дня
    Минпросвещения предложило помочь детям развивать романтические отношения

    Минпросвещения РФ предложило создать условия для детских романтических встреч

    Минпросвещения предложило помочь детям развивать романтические отношения
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпросвещения РФ считают, что проведение школьных дискотек поможет создать условия для романтических отношений среди детей, что может повысить интерес молодежи к семейной жизни.

    В ходе круглого стола в Госдуме Наталья Агре, директор департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения РФ, высказалась о необходимости создания условий для начала романтических отношений у детей, сообщает РИА «Новости». Агре подчеркнула важность проведения школьных дискотек, которые могут стать основой для формирования таких условий. Она отметила, что в контексте проводимых серьезных мероприятий у детей остается мало пространства для романтических переживаний.

    «Наверное, очень важно подумать, как воспитательные мероприятия… А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» – сказала Агре.

    По словам Агре, только восемь процентов молодых людей от восемнадцати до двадцати одного года хотят видеть себя в семейной жизни, и это показатель того, что текущие условия не способствуют развитию романтических отношений. Она добавила, что необходимо создать места, куда молодые люди могли бы приглашать друг друга на свидания, что поможет улучшить отношение к семейной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал распространить лучшие практики поддержки материнства и детства, заявил, что демографические вызовы являются сейчас ключевым вопросом для страны, а также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.

    Коментарии (18)
    31 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Правительство начало ревизию всего танкерного флота России
    Правительство начало ревизию всего танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе.

    Правительство России по поручению президента Владимира Путина начало ревизию всего танкерного флота страны, передает ТАСС.

    По словам Савельева, кабмин намерен привести в порядок законодательную базу и определить возможность эксплуатации судов. Это необходимо для того, чтобы избежать повторения аварий, подобных той, что произошла в Керченском проливе с нефтетанкерами.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    Коментарии (4)
    31 января 2025, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников, включая 25 над Ростовской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников.

    В частности, над Ростовской областью было перехвачено 25 дронов, над Волгоградской – восемь. В Курской области уничтожено шесть беспилотников, в Ярославской – четыре, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае – по два аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

    Коментарии (2)
    31 января 2025, 15:48 • Новости дня
    В России представили оснащенные ИИ беспилотники-перехватчики

    В России представили беспилотники с ИИ для перехвата целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), могут автоматически обнаруживать и захватывать воздушные цели, сообщили в правительстве по итогам заседания под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    БПЛА-перехватчики были представлены на стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «Эра», прошедшей под руководством Мантурова, передает ТАСС. Эти системы, оснащенные искусственным интеллектом, способны в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели.

    «Участники стратегической сессии рассмотрели беспилотные авиационные системы для перехвата воздушных целей. Системы управления перехватчиков с искусственным интеллектом позволяют в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели для дальнейшей их нейтрализации сеткой, специальной дробью или кинетическим поражением», – отметили в правительстве.

    Ранее российские умельцы разработали умный беспилотник «Молния» в гаражах, затем наладили его выпуск при государственной поддержке. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия улучшает оружие для спецоперации.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской суд Москвы избрал меру пресечения заместителю главы УВД по Восточному округу Москвы Сергею Биволу в виде заключения под стражу.

    Бивол пробудет под арестом до 29 марта, передает ТАСС. По данным следствия, он был вовлечен в передачу взятки от Сергея Анохина, бывшего руководителя компании «Фонбет», к сотруднику ФСБ. За свои посреднические услуги Бивол получил 2 млн 500 тыс. рублей. Полицейский признал вину в содеянном.

    Следствие считает, что директор букмекерской компании хотел избежать представления доказательств оперативно-разыскной деятельности, связанных с хищением бюджетных средств, через передачу 60 млн рублей в виде взятки. Однако посредник и оперативный сотрудник ФСБ, которым предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте, что привело к задержанию всех участников незаконной сделки.

    Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.

    Также в Московской области задержаны три человека, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от Анохина, среди которых полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия справилась с дефицитом юаней на фоне западных санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия преодолела дефицит юаней на внутреннем рынке, возникший из-за западных санкций, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Россия смогла преодолеть дефицит юаней на внутреннем рынке, который возник на фоне западных санкций, передает РБК.

    Экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков отметил, что денежный рынок в юанях восстановился, а россияне нашли надежные способы снизить курс китайской валюты. «Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», – сказал Исаков.

    Аналитик BCS Express Михаил Зельцер подтвердил, что проблем с ликвидностью в юанях больше нет, а механизмы экспортных расчетов, ранее нарушенные санкциями, были восстановлены. Ситуация с юаневой ликвидностью обострилась в августе-сентябре прошлого года, когда ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY резко возросла, достигнув 212% годовых. Сейчас этот показатель ниже нуля, что свидетельствует о профиците юаней.

    Источники агентства также указали, что новые санкции США замедлили трансграничные платежи, включая платежи в юанях, поскольку китайские кредиторы требуют больше времени для оценки транзакций.

    В начале января курс юаня на Мосбирже снизился до 13,74 рубля.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

    В условиях продолжающегося украинского кризиса Россия нашла неожиданных союзников среди лидеров некоторых европейских стран – Словакии, Австрии и Хорватии, передает Bloomberg.

    Так, бывший министр обороны Словакии Ярослав Над, известный своей поддержкой Украины, оказался под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве. По мнению авторов статьи, это «политически мотивированное дело», а сама ситуация подчеркивает изменения в политическом курсе страны.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно посетил Кремль для обсуждения поставок газа, стал приводить страну в соответствие с позицией России.

    Bloomberg пишет, что такое изменение векторa политики Словакии напоминает шаги венгерского премьера Виктора Орбана, который давно ставит под сомнение поддержку Украины со стороны ЕС и требует отмены санкций против России.

    Кроме того, Габор Гери из Policy Solutions считает, что Орбан больше не одинок в своем подходе, а в ЕС будет увеличиваться количество стран, меняющих вектор политики в сторону отказа от финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены. Также Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете.

    Кроме того, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 14:52 • Новости дня
    Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении президента Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

    Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест, передает РИА «Новости». Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

    Абдурахманов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Указывается, что он обвиняется в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

    Ранее источники агентства заявили, что Абдурахманов покинул Россию несколько месяцев назад по «юридическим причинам», не уточнив их характера. С 2022 года Абдурахманов возглавляет Федерацию фигурного катания Москвы, до него этот пост с 2005 года занимала Ирина Рабер.

    В 2022 году против экс-главы петербургской Федерации вольной борьбы возбудили дело о бандитизме.

    Коментарии (2)
    31 января 2025, 05:05 • Новости дня
    В Воронежской области БПЛА ранил водителя и повредил здание

    БПЛА упал на автомобиль в Воронежской области, ранив водителя и повредив остекление предприятия

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия.

    Как сообщает ТАСС, в Воронежской области произошло падение беспилотного летательного аппарата, в результате чего водитель автомобиля получил ранение. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что инцидент произошел на юге области, где один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, ранив водителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

    Помимо этого, в результате падения фрагментов БПЛА в том же районе были повреждены частный жилой дом и ферма, где выбиты стекла. В Воронеже из-за падения подавленного беспилотника пострадало остекление на промышленном предприятии. Власти ведут расследование инцидента и принимают меры по устранению последствий и обеспечению безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли значительный урон вооруженным силам Украины, которые потеряли около 1275 военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки. Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, которые были сбиты до при подлете к городу, в результате чего повреждений городской инфраструктуры и пострадавших не было. Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника при попытке атаки на Крым, как сообщило Министерство обороны России.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 14:10 • Новости дня
    Мишустин потребовал прекратить давление на российские компании в Киргизии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал киргизское руководство прекратить давление на российские компании, создающие рабочие места и платящие налоги в Киргизии.

    Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым выразил озабоченность по поводу давления на российские компании, передает ТАСС. Он отметил, что представители госорганов Киргизии предъявляют необоснованные претензии и делают неправовые заявления в отношении российских фирм, которые являются одними из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране.

    Мишустин подчеркнул, что российские компании играют важную роль в развитии экономики Киргизии и создают новые рабочие места. Он заявил, что необходимо прекратить административное давление и обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отверг призывы Запада прекратить сотрудничество с Россией.

    В декабре президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с днем рождения и заявил о намерении продолжить укрепление двусторонних связей и обеспечение безопасности в регионе.

    Коментарии (0)
    Главное
    В России представили оснащенные ИИ беспилотники-перехватчики
    Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году
    Экс-сотрудников Минобороны осудили за хищение запчастей к ЗРК
    Захарова сравнила призывы ЕС запретить «Сигма бой» с запретом бурых медведей
    Фицо обвинил Чехию во вмешательстве в дела Словакии
    На производящей снаряды для ВСУ пороховой фабрике в Испании произошел взрыв
    Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета»

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему румыны терпят поражение в Африке

    Армия Демократической Республики Конго продолжает бежать от наступающей группировки армии соседней Руанды и группировки М23 народности тутси. В крахе обороны в ДР Конго винят инструкторов из румынской частной военной компании (ЧВК), которые должны были тренировать и поддерживать конголезскую армию. Однако румынские наемники тоже терпят поражение и сдаются. Почему они оказались столь неэффективными? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............