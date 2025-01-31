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Савельев сообщил о подготовке к пляжному сезону на Черном море
Савельев сообщил о подготовке к пляжному сезону после аварии в Керченском проливе
Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство работает над подготовкой к летнему пляжному сезону 2025 года после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе.
Савельев заявил о намерении правительства подготовиться к летнему пляжному сезону 2025 года, несмотря на недавнюю аварию нефтетанкеров в Керченском проливе, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что у властей есть все основания для этого. «Мы не оставляем надежды. И мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года, для этого есть все основания», – заявил вице-премьер.
Савельев также отметил, что российское правительство активно работает над устранением последствий аварии. По его словам, Роспотребнадзор регулярно измеряет уровень загрязнения воздуха и воды в динамике. «Роспотребнадзор работает, который регулярно в динамике измеряет содержание загрязнения в воздухе и воде после аварии», – добавил вице-премьер.
Кроме того, он сообщил, что Росрыболовство подтвердило отсутствие проблем с рыбой и морепродуктами в регионе, что также является важным фактором для восстановления туристической привлекательности. Савельев подчеркнул, что данные Росрыболовства подтверждают отсутствие негативных последствий для рыбной продукции и морепродуктов.
Савельев ранее заявил, что необходимые меры для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» исполнили досрочно.
Глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что курортные пляжи у Керченского пролива планируется восстановить к летнему сезону 2025 года с использованием новых технологических решений и волонтерской помощи.