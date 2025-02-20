На Урале создали новую систему наведения против дронов

ЧелГУ представил уникальную головку самонаведения для борьбы с БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

На форуме волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала» в Миассе ученые Челябинского государственного университета представили уникальную головку самонаведения для ракетных систем, сообщает ТАСС. Данная разработка имеет угол обзора не менее 160 градусов и предназначена для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев рассказал, что головка является частью комплекса пассивного обнаружения беспилотных летательных аппаратов. «Аналогов пока в России нет», – уточнил он. Комплекс ПВО, в который входит новая головка, способен эффективно регистрировать полеты различных типов БПЛА и поражать их осколочными, термобарическими и другими боеприпасами.

Таскаев отметил потенциальное применение системы для защиты важных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, новая разработка обеспечит высокую степень защиты от дронов, что является актуальной задачей в современных условиях.

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