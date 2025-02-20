Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
На Урале создали новую систему наведения против дронов
ЧелГУ представил уникальную головку самонаведения для борьбы с БПЛА
Ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.
На форуме волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала» в Миассе ученые Челябинского государственного университета представили уникальную головку самонаведения для ракетных систем, сообщает ТАСС. Данная разработка имеет угол обзора не менее 160 градусов и предназначена для борьбы с беспилотниками самолетного типа.
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев рассказал, что головка является частью комплекса пассивного обнаружения беспилотных летательных аппаратов. «Аналогов пока в России нет», – уточнил он. Комплекс ПВО, в который входит новая головка, способен эффективно регистрировать полеты различных типов БПЛА и поражать их осколочными, термобарическими и другими боеприпасами.
Таскаев отметил потенциальное применение системы для защиты важных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, новая разработка обеспечит высокую степень защиты от дронов, что является актуальной задачей в современных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов, работающую с использованием сеток и тросов. Ростех разработал устройство для защиты транспорта от FPV-дронов. Российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля».