В Белом доме умер ничтожный актер

Прошедшая ночь явила миру множество американистов и трамповедов. Рискну и я в двух словах изложить то, что увидел в официальной трансляции из Белого дома.

Я увидел профессионально поставленное шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке. Американцев следует признать изобретателями публичной политики, понятой как entertainment, развлечение, шоу. Политические шоу и составляют сущность американской политики, смысл того, то они называют демократией. Нам, с нашим тысячелетним византийством обычно трудно понимать содержание американских политических шоу, но в этот раз режиссеры представления организовали его так, чтобы понятно было всем.

В сухом остатке мы видим ряд утверждений.

Кумир европейской публики – дешевый шулер и провинциальный комедиант, стыдно всерьез садиться за стол рядом с таким партнером. Президент Украины безразличен к жизням собственных граждан. Он жестокий, а главное безрассудно опасный человек, готовый сжечь мир в огне третьей мировой ради того, чтобы сохранить власть.

Зеленский – неблагодарный парвеню, которого господа облагодетельствовали и усадили за стол как равного, но тот принялся вести себя как хам и гопник, на что ему прямо указали. Земная слава скоротечна. Особенно когда речь идет о жабе, надутой через соломинку.

Говорят Нерон, сжегший для потехи Рим и при этом называвший себя «отцом отечества», узнав, что легионы Гальбы двигаются на Рим, потребовал у Сената объявить Гальбу «врагом народа», сенат так и сделал, но потом просто разошелся по домам. Нерон вернулся в свой дворец на Палатине, но охраны уже не было, дворец был пуст, прислуга разбежалась. Он отправил приглашение всем тем, кто участвовал с ним в оргиях, но никто не явился. Он искал кого-то из друзей или рабов, чтобы тот заколол его, ибо сам не решался покончить собой, но никто не стал помогать ему.

И вот, наконец, узнав, что собравшийся сенат объявил уже его врагом народа, он все же дождался удара в горло кинжалом от собственного секретаря. Перед смертью он все бормотал «какой великий артист погибает»…

В показанном нам нынче сеансе политической драматургии стало совершенно очевидно: перед нами совершилась политическая смерть бездарного актера, совмещенная с публичным унижением людоеда, уничтожавшего доверившийся ему народ.

Какой актер умирает?

Ничтожный.