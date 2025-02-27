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    Победа или dogovornyak?
    27 февраля 2025, 14:15 Мнение

    Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    Антон Беликов Антон Беликов

    художник, кандидат философских наук, рядовой

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    «Договорняк» – словечко из 1990-х. Там же рядом «порешали», «терки» и все остальное, такое от чего сводит скулы у тех, кто помнит то бесславное время.

    «Договорняк» – символ позора 1990-х. То, что случилось после броска на Приштину, это «алло, Шамиль Басаев», да много еще такого, от чего теперь тошно.

    Словечко вернулось. Воспаленные активисты и военкорствующие скуфы уже принялись шипеть в нижнем «Телеграме» про dogovornyak. Требуют воевать до победы. Нет, до Победы.

    Почему?

    Да, может потому, что за три года войны возникла и оформилась целая прослойка людей, которые от этой войны кормятся. Для них конец войны это конец карьеры. И они будут делать все, чтоб война длилась.

    А мне хотелось бы задаться простым вопросом: «Что такое в нынешних условиях договорняк, и что такое победа?»

    Мне кажется, победа для нас – это остановиться на закреплении того, что мы могли достичь в этой войне с тем состоянием армии, общества, медиа, культуры которое имели на начало 2022 года. Давайте по-честному: мы воевали против объединенной экономической, политической и военной мощи объединенной Европы и США, подкрепленной отмороженными, накаченными пропагандой «небратьями». И мы устояли, да не только устояли, но и диктуем сейчас условия мира объединенному Западу. Заметьте, мы не видим, чтобы в переговорах участвовали Европа или Китай. Выходит, контуры нового мира рисуют на двоих Россия и США, в то время как роль остальных стран заметно понижена. И вот уже на Западе начинают суетливо предлагать России вернуться в G8. Это означает, что Россия не просто вернулась в концерт мировых держав. Она вошла в абсолютный мировой топ.

    Судя по вчерашнему заявлению Сергея Лаврова, ориентиры, с которыми мы хотим выйти на мирный договор, не изменились – он сообщил о несогласии с идей ввода западных миротворцев и напомнил о границах областей по Конституции.

    Помните, как в начале 2010-х либеральный Запад носился с Perezagruzka? Кнопочку нажимали, помните?.. Там еще ошибка была: они написали «Peregruzka». Это была попытка устроить Dogovornyak. И что, вышло у них? Ой, нет. Владимир Путин как гнул свою линию, намеченную в Мюнхенской речи в 2007 году, так и продолжил.

    И вот, теперь, когда в США случился правый поворот, весь земной шар начинает жить в мире, который придумал Путин. Ну да, наш президент – архитектор новой политической реальности. Это похоже на «договорняк», или все же это победа?

    А всем, кто говорит, что без немедленного взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков. Потому, что обычно те, кто кричат громче всех про «договорняк», сами трутся где-то рядом с передовой, но никогда на передовой.

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