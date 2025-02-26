Зеленский объяснил, почему Украина готова подписать новое соглашение по недрам с США

Tекст: Валерия Городецкая

Он уточнил, что это соглашение открывает новые возможности, но для доступности инвестиций необходимо будет подписать еще один договор о создании инвестиционного фонда, передает РИА «Новости». Этот второй договор уже будет требовать ратификации украинским парламентом.

Зеленский подчеркнул, что в новом соглашении указано, что Украина не будет должником США, и появился пункт о гарантиях безопасности. Формат подписания соглашения пока не определен, но ожидается, что его скрепят своими подписями министры обеих стран.

По словам Зеленского, успех соглашения во многом зависит от предстоящих переговоров с президентом США, на которые он возлагает большие надежды.

Ранее СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.