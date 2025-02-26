Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Зеленский объяснил, почему Украина готова подписать новое соглашение по недрам с США
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США и есть пункт о ганрантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.
Он уточнил, что это соглашение открывает новые возможности, но для доступности инвестиций необходимо будет подписать еще один договор о создании инвестиционного фонда, передает РИА «Новости». Этот второй договор уже будет требовать ратификации украинским парламентом.
Зеленский подчеркнул, что в новом соглашении указано, что Украина не будет должником США, и появился пункт о гарантиях безопасности. Формат подписания соглашения пока не определен, но ожидается, что его скрепят своими подписями министры обеих стран.
По словам Зеленского, успех соглашения во многом зависит от предстоящих переговоров с президентом США, на которые он возлагает большие надежды.
Ранее СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.