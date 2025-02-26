Reuters: США отложили встречу Трампа с Зеленским из-за сделки по ресурсам

Tекст: Валерия Городецкая

Один из представителей администрации президента США уточнил агентству Reuters, что если Зеленский сообщает о не завершенности сделки, то приглашение на встречу не имеет смысла, передает РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что приезд Зеленского должен свидетельствовать о финальной позиции по данному соглашению. Однако, по словам самого Зеленского, такое положение еще не достигнуто. Госсекретарь Марко Рубио ранее подтвердил, что стороны все еще работают над сделкой, отметив, что стороны «очень близки к финишной черте».

В интервью телеканалу Fox News Рубио дал понять, что переговоры продолжаются, но точная дата завершения пока не определена.

Ранее СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам.