Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
Украинское издание «Европейская правда» опубликовало текст соглашения, которое Киев и Вашингтон планируют подписать, о создании совместного инвестиционного фонда для монетизации природных ресурсов Украины.
В документе оговариваются условия создания совместного инвестиционного фонда, не требующего ратификации в парламенте Украины. Источники издания допускают возможность внесения изменений в документ относительно уполномоченных лиц, передает РИА «Новости».
Соглашение предполагает, что фонд станет ключевым элементом в системе «экономической безопасности и установления длительного мира». «Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности», – говорится в документе. Фонд, управляемый представителями обоих правительств, будет получать доходы от монетизации государственных природных активов Украины.
Правительство Украины обязалось перечислять в фонд 50% доходов от будущей монетизации. Фонд будет использоваться для компенсации украинской стороне расходов на новые проекты, а также для ежегодных реинвестиций в безопасность страны. Ожидается, что фонд обеспечит защиту активов и взносов от обременений, связанных с обязательствами перед международными кредиторами.
Ответственными за разработку соглашения назначены министерства финансов США и Украины, а также Министерство экономики Украины. Они будут работать над подробными условиями функционирования фонда, который также предусматривает положения о будущих дивидендах, состоящих из средств и других активов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем президент США оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.