Военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища

Военкоры «Русской Весны» показали, как раненый российский солдат вытащил товарища из-под обстрела вражеского дрона

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликована видеозапись, на которой видно, как раненый российский боец под обстрелом украинского дрона пытается спасти своего тяжелораненого товарища.

На кадрах видно, что боец отвлекает на себя внимание, после чего многократно уворачивается от сброшенных на него гранат и вызывает помощь по рации.





Далее дрон возвращается к тяжелораненому бойцу, сбрасывает на него гранаты, однако попасть уже не может.

«Есть все шансы, что бойцы в итоге спаслись. Судьба парней все также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», – отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

