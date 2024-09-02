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Суд снизил сроки осужденным за вымогательство денег у Чемезова
Суд снизил сроки лишения свободы администраторам Telegram-каналов, вымогавшим деньги у Чемезова
Московский городской суд смягчил приговор Хамовнического суда Москвы коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, осужденным за вымогательство 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Суханову срок сократили с 7,5 до 5,5 года, Бигаеву и Романовскому — с 7 до 5 лет, отмечает ТАСС.
Ранее представитель Ростеха заявил, что компания обращалась в суд с просьбой смягчить приговор обвиняемым по делу о вымогательстве у главы госкорпорации Сергея Чемезова.
Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений. При этом председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что «закон суров, но это закон».
По версии следствия, у Чемезова вымогали 11 млн рублей. Обвиняемыми по делу проходили коммерческий директор ведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.