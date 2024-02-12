Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
Ростех заявил, что просил суд смягчить наказание обвиняемым по делу о вымогательстве
Ростех заявил, что просил суд смягчить наказание обвиняемым по делу о вымогательстве у Чемезова
Ростех обращался в суд с просьбой смягчить приговор обвиняемым по делу о вымогательстве у главы госкорпорации Сергея Чемезова, сообщил представитель руководителя компании.
Ростех просил суд о смягчении приговора, просил учесть смягчающие обстоятельства, включая извинения, которые Чемезов принял, сказал представитель главы госкорпорации ТАСС.
Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений.
Между тем председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя приговор обвиняемым, вспомнил латинскую пословицу «Закон суров, но это закон».
В понедельник по делу о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей на семь с половиной лет колонии строгого режима осудили коммерческого директора ведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. По семь лет получили бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.