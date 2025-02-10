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Российские военные внедрили карманные комплексы РЭБ против украинских БПЛА
Российские военнослужащие внедрили карманные РЭБ для борьбы с украинскими дронами
Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.
Российские военные внедряют новые технические средства для борьбы с украинскими подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило ТАСС. Старший инструктор школы БПЛА БАРС с позывным Джордан заявил, что в настоящее время внедряются карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволяют каждому бойцу быть защищенным от дронов.
Джордан подчеркнул важность совершенствования тактики и разработки новых средств защиты. С лета 2024 года по настоящее время центр БПЛА БАРС испытал около шести обнаружителей дронов, столько же систем РЭБ и несколько комплектов связи для беспилотников. Эти меры становятся необходимыми в условиях роста применения дронов противником.
Противник, по словам Джордана, увеличивает количество подразделений БПЛА и практикует тактику атак большими группами. Также отмечается активное использование дронов для радиоэлектронной разведки и противодроновой борьбы. В связи с этим, российские военнослужащие продолжают разрабатывать и тестировать новые средства, чтобы эффективно противостоять этой угрозе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в Херсонской области протестировали FPV-дроны с увеличенной дальностью, которую обеспечивал ретранслятор на разведывательном беспилотнике «Мерлин-ВР».