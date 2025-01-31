Главред рязанской «Новой газеты» и член «Яблока» задержаны за вымогательство

Tекст: Вера Басилая

В правоохранительных органах сообщили, что Фролов и Смирнов подозреваются в вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора коммерческой организации Рязанской области, передает ТАСС.

Помимо Фролова и Смирнова, была задержана их предполагаемая сообщница Наталья Смольянинова. Следователи не разглашают подробности дела, однако подтвердили задержание троих человек именно в рамках расследования данного преступления. В пресс-службе местного отдела Следственного комитета отказались назвать фамилии задержанных, но подтвердили факт ареста трех человек по делу о вымогательстве.

Ранее коммерческого директора ведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима за вымогательство 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, получили по семь лет бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

Главред сайта «Блог Сочи» Александр Валов был осужден на шесть лет за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо.

По версии следствия, летом 2016 года Валов потребовал у Напсо 150 тыс. рублей, в противном случае главред обещал опубликовать на своем сайте сведения и фото, которые могут причинить вред в связи с профессиональной деятельностью.