В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Главред рязанской «Новой газеты» и член «Яблока» задержаны за вымогательство
Следственный комитет задержал главу издания «Новая газета – Рязань» Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что Фролов и Смирнов подозреваются в вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора коммерческой организации Рязанской области, передает ТАСС.
Помимо Фролова и Смирнова, была задержана их предполагаемая сообщница Наталья Смольянинова. Следователи не разглашают подробности дела, однако подтвердили задержание троих человек именно в рамках расследования данного преступления. В пресс-службе местного отдела Следственного комитета отказались назвать фамилии задержанных, но подтвердили факт ареста трех человек по делу о вымогательстве.
Ранее коммерческого директора ведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима за вымогательство 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, получили по семь лет бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.
Главред сайта «Блог Сочи» Александр Валов был осужден на шесть лет за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо.
По версии следствия, летом 2016 года Валов потребовал у Напсо 150 тыс. рублей, в противном случае главред обещал опубликовать на своем сайте сведения и фото, которые могут причинить вред в связи с профессиональной деятельностью.