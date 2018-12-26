Сочинский блогер приговорен за вымогательство у депутата

Главред сайта «Блог Сочи» Александр Валов был осужден на шесть лет за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо, рассказал адвокат Валова Александр Попков.

«Сегодня судья Николай Трухан огласил приговор. Приговор излишне жесткий – шесть лет лишения свободы. При том, что верхняя планка по этой статье семь лет. Для нас такой приговор ожидаемый, ... мы видели, что суд не пытается разобраться», – рассказал Попков РИА «Новости».

Адвокат заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, летом 2016 года Валов потребовал у Напсо 150 тыс. рублей, в противном случае главред обещал опубликовать на своем сайте сведения и фото, которые могут причинить вред в связи с профессиональной деятельностью.

Несколько статей действительно были опубликованы в «Блоге Сочи», после перевода денег они были удалены, а затем Валов потребовал еще 150 тыс. рублей за новые материалы, которые также удалил.

По тем же данным, главный редактор помимо крупных выплат требовал ежемесячно платить 20-30 тыс. рублей за неопубликование других материалов. Сведения, распространенные на сайте, были признаны по решению суда не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Напсо.

Ранее видеоблогер Эрик «Давидович» Китуашвили был признан виновным в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. В декабре его отпустили на свободу.