Видеоблогера Давидыча отпустили на свободу

Осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» и видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили решением Мосгорсуда отпустили на свободу.

«Суд определил: решение Дорогомиловского районного суда изменить. По эпизодам от 1 ноября и 12 ноября 2008 года освободить его от наказания в связи с истечением сроков давности, освободить Китуашвили из-под стражи, отменить гражданский иск «Ингосстраха» и направить его на новое рассмотрение. В остальном приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – огласили в суде решение.

Суд принял решение снять арест со счетов и имущества видеоблогера, а также смягчить приговор по одному из эпизодов с 4 лет 8 месяцев до 4 лет, передает РИА «Новости».

Сам Китуашвили заявил, что некоторые эпизоды следует исключить не из-за истечения срока давности, а в связи с тем, что он не совершал противозаконных действий и виновным себя не признает.

Также обвиняемый не согласился с тем, что при вынесении решения Дорогомиловский суд переписал обвинительное заключение.

«Если бы я знал, что все напишут в приговоре, что и в обвинительном заключении, я бы и не старался, не давал в суде показания десятки раз по шесть часов, я что, попугай что ли? Изначально я думал, что будет суд, мы все расскажем, по каждой буковке прокомментируем, все отметим, суд все поймет и вынесет адекватное, разумное решение, но нет. Такое ощущение было, что меня в Африке судят, а я говорю на космическом языке», – высказался основатель «Смотра.ру».

Несмотря на возражения осужденного, прокурор попросила признать законным решение Дорогомиловского суда.

Ранее президиум Верховного суда признал незаконным содержание под стражей Китуашвили в течение двух лет в период следствия.