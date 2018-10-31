Содержание под стражей блогера «Давидыча» признали незаконным

Президиум Верховного суда признал незаконным содержание под стражей основателя сообщества «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили в течение двух лет в период следствия.

Президиум ВС отменил постановления Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, а также Мосгорсуда, связанные с продлением Китуашвили меры пресечения, начиная с апреля 2016 года и до января 2018 года, передает РИА «Новости».

«Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года... отменить», – говорится в решении.

Возобновление производства связано с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который присудил Китуашвили 2,1 тыс. евро за безосновательное содержание под стражей.

На суде блогер, выступавший по видеоконференцсвязи из СИЗО-1 «Матросская тишина», сообщил, что ни разу во время продления меры пресечения суды не разбирались в обстоятельствах дела.

Адвокат Андрей Ромашов считает, что следствие продлевало арест, чтобы подавить волю Китуашвили. Он рассказал, что в период нахождения Китуашвили в СИЗО его жизни угрожали.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября признал Китуашвили виновным в мошенничестве со страховкой и отмывании денег и приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии.

15 октября Верховный суд обнаружил нарушения в уголовном деле блогера и открыл по нему производство.

В общей сложности блогер просидел в СИЗО около двух лет и восьми месяцев.