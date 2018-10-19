Основателя «Смотра.ру» признали мошенником

Дорогомиловский суд Москвы признал основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика «Давидовича» Китуашвили виновным в мошенничестве со страховкой и отмывании денег.

Суд начал оглашение приговора и объявил о доказанности обвинений в отношении Китуашвили, передает ТАСС.

«Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования, создал преступную группу, в которой существовало строгое распределение ролей», – сказал судья.

По его словам, подсудимый сам разрабатывал план преступления и распределял между соучастниками деньги, полученные от страховой компании и продажи автомобилей.

Суд пока еще не огласил меру наказания для Китуашвили.

Сторона обвинения попросила для него семь лет лишения свободы в колонии общего режима, для его его гражданской супруги Анны Каганской – три года и два месяца.

Страховые компании «ВТБ страхование» и «Ингосстрах» потребовали взыскать с обвиняемых около 10 млн рублей.

Подсудимые вину не признают и просят их оправдать.

В понедельник адвокат Китуашвили Сергей Жорин рассказывал, что Верховный суд обнаружил нарушения в уголовном деле и открыл по нему производство.

В 2016 году сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении Китуашвили. По версии следствия, основатель портала, действуя в составе организованной группы, инсценировал похищение четырех машин и обратился в страховую компанию за компенсацией.