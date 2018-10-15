ВС после найденных нарушений возобновил дело создателя «Смотра.ру»

Верховный суд обнаружил нарушения в уголовном деле создателя автомобильного портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили и открыл по нему производство, рассказал адвокат подсудимого Сергей Жорин.

«Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обратил внимание на то, что решение ЕСПЧ в отношении моего доверителя так и не было исполнено на территории России, и по своей инициативе вынес представление о возобновлении производства по уголовному делу в виду новых обстоятельств», – цитирует адвоката ТАСС.

Жорин заметил, что приговор Китуашвили должны вынести уже 19 октября, при этом заседание президиума Верховного суда по этому вопросу пройдет 31 октября.

В 2016 году сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении Китуашвили. По версии следствия, основатель портала, действуя в составе организованной группы, инсценировал похищение четырех машин и обратился в страховую компанию за компенсацией.

Ему предъявили обвинение по трем статьям: «Мошенничество в сфере страхования», «Мошенничество» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».