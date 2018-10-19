Блогеру «Давидычу» дали реальный срок

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор основателю «Смотра.ру» Эрику «Давидовичу» Китуашвили, судья приговорил обвиняемого к четырем годам и восьми месяцам колонии.

«По совокупности назначить наказание 4 года и 8 месяцев колонии общего режима», – сказал судья Антон Толстой, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Прокурор просил для обвиняемого семь лет лишения свободы, защита утверждала, что Китуашвили не виновен.

В поддержку блогера в суд явился экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Маслобродский. Он пояснил журналистам, что сидел в одной камере с Китуашвили в СИЗО.

Также в суде присутствовал актер Гоша Куценко. Он отказался от комментариев для прессы.

Ранее в пятницу Дорогомиловский суд признал Китуашвили виновным в мошенничестве со страховкой и отмывании денег.

15 октября Верховный суд обнаружил нарушения в уголовном деле блогера и открыл по нему производство.

Расследование дела Китуашвили завершилось в конце 2016 года. Следствие считало, что основатель портала в составе организованной группы инсценировал похищение четырех автомобилей и обратился в страховую компанию за компенсацией.

В общей сложности блогер просидел в СИЗО около двух лет и восьми месяцев. При учете того, что каждый день пребывания в следственном изоляторе считается за полтора, Китуашвили может выйти на свободу меньше, чем через год.