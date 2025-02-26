Белоруссия одобрила ратификацию договора о безопасности с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Верхняя палата парламента Белоруссии, известная как Совет Республики, утвердила договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот шаг последовал после согласования документа Палатой представителей, нижней палатой парламента, накануне в первой половине дня, сообщает ТАСС.

Договор предполагает возможность создания российских военных объектов и размещения войск Российской Федерации на территории Белоруссии. Это необходимо для предотвращения и отражения актов агрессии в отношении республики. Решение об одобрении ратификации подчеркивает значимость оборонного сотрудничества между двумя государствами.

Инициатива является частью углубленного взаимодействия в рамках Союзного государства и направлена на укрепление общей безопасности. Предполагается, что это решение будет способствовать стабильности в регионе и повышению уровня безопасности обеих стран.

Ранее Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, который предусматривает совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.