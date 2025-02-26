Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Белоруссия одобрила ратификацию договора о безопасности с Россией
Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.
Верхняя палата парламента Белоруссии, известная как Совет Республики, утвердила договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот шаг последовал после согласования документа Палатой представителей, нижней палатой парламента, накануне в первой половине дня, сообщает ТАСС.
Договор предполагает возможность создания российских военных объектов и размещения войск Российской Федерации на территории Белоруссии. Это необходимо для предотвращения и отражения актов агрессии в отношении республики. Решение об одобрении ратификации подчеркивает значимость оборонного сотрудничества между двумя государствами.
Инициатива является частью углубленного взаимодействия в рамках Союзного государства и направлена на укрепление общей безопасности. Предполагается, что это решение будет способствовать стабильности в регионе и повышению уровня безопасности обеих стран.
Ранее Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, который предусматривает совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.