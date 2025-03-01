Турецкие курды согласилась на прекращение огня после призыва Оджалана

Tекст: Александра Юдина

РПК решила последовать призыву своего заключенного лидера Оджалана и объявить о прекращении огня, передает ТАСС.

В заявлении организации отмечается, что они согласны с призывом Оджалана и готовы соблюдать его условия.

РПК объявила, что перемирие начинает действовать с 1 марта.

Курдская организация также подчеркнула, что их согласие на перемирие будет действительным при условии ненападения на них.

РПК подчеркнула важность участия Оджалана в разоружении, отметив, что только его руководство может сделать процесс успешным.

Партия готова созвать партийный съезд по его желанию, но для этого необходимо обеспечить соответствующие условия безопасности. Лидер партии должен лично руководить съездом и процессом разоружения для достижения успеха.

Несколько дней назад Оджалан обратился к членам организации с призывом сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние.

В начале января турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии.