Лидер турецких курдов Оджалан призвал их сложить оружие

Tекст: Валерия Городецкая

Оджалан, отбывающий пожизненное заключение глава запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией, передает ТАСС. Представители прокурдской партии DEM, которые посетили Оджалана в тюрьме, зачитали журналистам его послание.

В обращении Оджалан заявил: «Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв о разоружении. Проведите свой съезд и примите решения об интеграции с государством и обществом, поскольку каждое современное сообщество и партия, не прекратившие свое существование насильственно, сделают это добровольно». Он добавил, что все группы, связанные с РПК, должны сложить оружие, а сама организация – распуститься.

В начале января турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии.