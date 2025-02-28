Роспотребнадзор заявил о соответствии гигиеническим нормам рыбы в Черном море

Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете

Блогера SUBO лишили гражданства РФ из-за ложной информации и провокаций в интернете

Tекст: Елизавета Шишкова

Блогер и друг российского стримера Миши Литвина Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился российского гражданства, передает Ura.ru. Причиной этого стали ложные сведения, предоставленные при получении гражданства, а также провокационная интернет-деятельность.

Telegram-канал Shot сообщает, что SUBO, имеющий миллионы подписчиков, выкладывал видео с розыгрышами, в которых притворялся полицейским и инсценировал вооруженные нападения. Эти действия стали основанием для аннулирования его гражданства.

Субхан Мамедов также демонстрировал в своих видео роскошный образ жизни, рассказывая, что владеет бургерной в Москве. Он получил российское гражданство по упрощенной схеме, при этом ему содействовали в этом процессе.