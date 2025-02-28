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Роспотребнадзор заявил о соответствии гигиеническим нормам рыбы в Черном море
Роспотребнадзор: Рыба и продукция из Черного моря соответствуют гигиеническим нормам
Рыба и рыбная продукция из Черного моря соответствуют гигиеническим нормативам после более 1,6 тыс. исследований в Анапе и Ялте, сообщил Роспотребнадзор.
В Роспотребнадзоре заявили, что рыба и рыбная продукция, добытая в Черном море, соответствуют установленным гигиеническим нормативам, передает ТАСС.
Для оценки безопасности рыбной продукции Роспотребнадзор использует мощности лабораторий в Анапе и Ялте. В ходе исследований, которых на данный момент проведено более 1,6 тыс., не было выявлено никаких несоответствий установленным гигиеническим нормативам. Это свидетельствует о соблюдении всех необходимых требований по качеству продукции из Черного моря.
Ранее меры по ликвидации разлива из танкера «Волгонефть-239» досрочно завершили.
Роспотребнадзор подтвердил соответствие рыбы из Черного моря гигиеническим нормативам после проведения 866 исследований.