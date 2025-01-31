История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Роспотребнадзор выявил соответствие рыбы из Черного моря гигиеническим нормам
Роспотребнадзор подтвердил соответствие рыбы из Черного моря гигиеническим нормативам после проведения 866 исследований, не выявив ни одного нарушения в безопасности продукции.
По данным ведомства, в ходе 866 исследований рыбной продукции из Черного моря не было выявлено нарушений гигиенических нормативов, передает ТАСС.
Специалисты продолжают ежедневный лабораторный контроль на побережье Крыма и Краснодарского края. Выполнено более 2,2 тыс. исследований воды, 5,7 тыс. исследований атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тыс. анализов почвы.
Также проведено около 500 исследований готовых блюд в местах размещения сотрудников МЧС России и волонтеров.
Ранее на побережье Черного моря были зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов в результате аварии двух танкеров с мазутом, а забор проб показал наличие загрязнений на 20 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
В Керченском проливе завершается откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», где было около 1400 тонн нефтепродуктов, а вокруг судна создано защитное сооружение для предотвращения утечек в Черное море.