Савельев сообщил об откачке 1300 тонн мазута из танкера «Волгонефть-239»

Вице-премьер Савельев проверил откачку нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239»

Tекст: Елизавета Шишкова

Савельев посетил район мыса Панагия, где идет откачка нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», и провел заседание правительственной комиссии в Анапе, сообщает Telegram-канал правительства.

По словам Савельева, откачка мазута из танкера завершается. На данный момент откачано около 1300 тонн мазута из общей массы в 1400 тонн, находящейся в кормовых танках. Все работы идут по графику, и планируется, что они завершатся до утра понедельника.

После завершения откачки специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера и ее транспортировке к месту утилизации. Вокруг кормовой части создано защитное гидротехническое сооружение, предотвращающее утечки нефтепродуктов в Черное море и защищающее место работ от неблагоприятных погодных условий.

На заседании правительственной комиссии были подведены итоги за прошедшую неделю. Итоги представили министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Виталий Савельев отметил, что работы ведутся по графику и видна положительная динамика в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, власти планируют утилизировать танкер «Волгонефть-239», начиная с кормы судна, а затем начнут подъем носовой части и частей «Волгонефти-212». Савельев сообщил, что этот процесс является приоритетным.

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