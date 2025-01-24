  • Новость часаПутин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
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    Освобождение Великой Новоселки откроет России путь к Запорожью
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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    10 комментариев
    24 января 2025, 18:40 • Новости дня

    Савельев сообщил об откачке 1300 тонн мазута из танкера «Волгонефть-239»

    Вице-премьер Савельев проверил откачку нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Керченском проливе завершается откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», где было около 1400 тонн нефтепродуктов, а вокруг судна создано защитное сооружение для предотвращения утечек в Черное море, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

    Савельев посетил район мыса Панагия, где идет откачка нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», и провел заседание правительственной комиссии в Анапе, сообщает Telegram-канал правительства.

    По словам Савельева, откачка мазута из танкера завершается. На данный момент откачано около 1300 тонн мазута из общей массы в 1400 тонн, находящейся в кормовых танках. Все работы идут по графику, и планируется, что они завершатся до утра понедельника.

    После завершения откачки специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера и ее транспортировке к месту утилизации. Вокруг кормовой части создано защитное гидротехническое сооружение, предотвращающее утечки нефтепродуктов в Черное море и защищающее место работ от неблагоприятных погодных условий.

    На заседании правительственной комиссии были подведены итоги за прошедшую неделю. Итоги представили министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Виталий Савельев отметил, что работы ведутся по графику и видна положительная динамика в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

    Напомним, власти планируют утилизировать танкер «Волгонефть-239», начиная с кормы судна, а затем начнут подъем носовой части и частей «Волгонефти-212». Савельев сообщил, что этот процесс является приоритетным.

    Глава Минприроды РФ Александр Козлов рассказал, что курортные пляжи у Керченского пролива планируется восстановить к летнему сезону 2025 года с использованием современных технологий и волонтерской помощи.

    24 января 2025, 10:55 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 79%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу ФОМ, уровень доверия к Путину с прошлой недели не изменился, он составляет 79%. Кроме того, 81% респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса, что также осталось без изменений. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил положительные отзывы от 58% респондентов, что на два процентных пункта выше по сравнению с предыдущим периодом.

    Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, увеличившись на один процентный пункт. Поддержка КПРФ осталась на уровне 7%, в то время как ЛДПР показала рост на два процентных пункта, достигнув 11%. Партия «Справедливая Россия – За правду» сохранила 4%, а «Новые люди» потеряли один процентный пункт и достигли 2% поддержки.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

    В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения.

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    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    23 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа

    Суд заблокировал указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению, пишет газета Seattle Times.

    Как сообщает Seattle Times, окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничений на предоставление гражданства по праву рождения, передает ТАСС.

    Судья Джон Кофинур, комментируя решение, подчеркнул: «Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ».

    Указ, который президент Трамп подписал сразу после инаугурации, направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, если их родители не являются гражданами.

    Ранее американские правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Кроме того, власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    24 января 2025, 11:25 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL

    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» разбившегося под Актау борта AZAL

    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Астана не считает опубликованные переговоры с борта AZAL утечкой из черных ящиков, так как данные отличаются от содержимого, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

    По его словам, опубликованные переговоры с борта AZAL не считаются «сливом» расшифровок черных ящиков, так как информация, содержащаяся в утечке, отличается от данных, полученных с самописцев, передает ТАСС.

    Также вице-премьер подчеркнул, что при расшифровке черных ящиков самолета AZAL в Бразилии все эксперты имели равный доступ к информации.

    Известно, что в процессе участвовали представители Азербайджана, России и Казахстана.

    Обломки потерпевшего крушение самолета AZAL, который упал в Казахстане, находятся в Актау. Они уже были обследованы экспертами для дальнейшего изучения.

    Напомним, СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.

    В пятницу бортовые самописцы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение у Актау, были расшифрованы в Бразилии и возвращены для дальнейшего изучения в Казахстан, где над ними продолжают работать эксперты.

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    24 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в форму ВС Росии, и нейтрализовали троих диверсантов в Кременских лесах.

    Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.

    В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.

    По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    24 января 2025, 09:25 • Новости дня
    Суд продлил арест кричавшей о ненависти к русским москвичке Джоган

    Суд оставил под арестом кричавшую о ненависти к русским москвичку Джоган

    Суд продлил арест кричавшей о ненависти к русским москвичке Джоган
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Суд продлил арест по делу о хулиганстве оскорблявшей строителей и угрожавшей им пистолетом москвичке Яне Джоган, сообщила адвокат Елена Пономарева.

    Суд в Москве продлил срок ареста москвички Яны Джоган до 26 февраля по делу о хулиганстве. Адвокат Елена Пономарева сообщила, что Джоган обвиняется в хулиганских действиях с использованием оружия и демонстрации ненависти к русским, передает ТАСС.

    По версии следствия, Яна Джоган, держась пренебрежительно к окружающим, нецензурно бранилась и выражала вражду к русским. Она выстрелила холостыми из предмета, похожего на пистолет, в сторону рабочих. Полиция возбудила дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Джоган признала вину, а при обыске у нее дома нашли пневматический пистолет. Ее арестовали в ноябре прошлого года, предварительное расследование завершено.

    До этого суд оштрафовал Джоган на 2 тыс. рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети. Дело вызвало резонанс из-за проявления ненависти к русским и использования оружия в общественном месте.

    Жительницу Москвы Яну Джоган подозревают в государственной измене и экстремизме из-за переписок с радикалами на Украине.

    Яну Джоган арестовали в ноябре, она угрожала строителям предметом, похожим на пистолет, и оскорбила их, использовав ненормативную лексику.

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    24 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Аппараты оплаты проезда в Тбилиси «перешли» на сторону оппозиции
    Аппараты оплаты проезда в Тбилиси «перешли» на сторону оппозиции
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Аппараты оплаты проезда в автобусах и маршрутках Тбилиси отключены на время мэрией столицы Грузии после хакерской атаки, которая вызвала трансляцию из них заявлений против правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, было слышен голос почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили о неких финансах, нецензурная брань президента Михаила Кавелашвили, когда его в бытность депутатом упрекнули в «пророссийской политике».

    Также были слышны голоса первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа о выборе страной независимости и бывшего премьер-министра Зураба Жвании, трагически погибшего в 2005 года при загадочных обстоятельствах, о том, что «грузин – это значит европеец».

    «На время отключаем аппараты оплаты в общественном транспорте после предположительной атаки хакеров. Подключение ожидается в ближайшее время, обслуживающие аппараты технические компании работают над этим», – сказано в заявлении мэрии.

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    24 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate

    Трамп и его окружение возмутились критикой Маска в адрес проекта StarGate стоимостью 500 млрд долларов

    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск раскритиковал проект Stargate, вызвав возмущение среди окружения президента США Дональда Трампа, который анонсировал инвестиции в размере 500 млрд долларов в развитие ИИ, сообщает Politico.

    Окружение президента США Дональда Трампа оказалось разочаровано критикой предпринимателя Илона Маска в адрес проекта StarGate, передает ТАСС. Маск усомнился в финансовых возможностях компании, которая, по заявлению Трампа, должна инвестировать 500 млрд долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

    «На самом деле у них нет денег», – написал Маск в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Один из чиновников из Белого дома заявил, что Маск поторопился с критикой. Другой республиканец, близкий к Белому дому, отметил, что команда Трампа «в ярости» из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для обнародования критики, отмечается в материале.

    Как отметил неназванный сторонник Трампа в разговоре с изданием, Маск злоупотребляет своей близостью к президенту. Он добавил: «Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану».

    Напомним, накануне Трамп анонсировал создание компании StarGate во время выступления с руководителями Oracle, SoftBank и OpenAI.  По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест и станет стимулом для технологического развития США.


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    24 января 2025, 12:45 • Новости дня
    ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
    ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены организованной преступной группировки задержаны в Ростовской области, их подозревают в похищении военнослужащих, участвовавших в СВО, и вымогательстве у них более 3 млн рублей, сообщили в ФСБ.

    Преступная группа использовала двух несовершеннолетних девушек, которые через интернет завязывали знакомства с военными с целью вступления в интимные отношения, пояснили в ФСБ, передает ТАСС.

    После этого военнослужащих похищали, представляясь сотрудниками полиции.

    Злоумышленники угрожали насилием и требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за невозбуждение уголовных дел против военнослужащих за их связи с несовершеннолетними.

    Члены ОПГ также специализировались на вымогательстве у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами.

    Они привлекали для психологического давления ранее судимого за мошенничество жителя села Крым Ростовской области, который представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Сам мужчина отношения к военной службе не имел и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

    Также в роли якобы сотрудников правоохранительных органов были еще несколько фитнес-тренеров одного из спортклубов Ростова-на-Дону. Один из обвиняемых представлялся помощником полномочного представителя президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    У подозреваемых в ходе обысков изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военную форму с шевронами.

    Всех установленных участников ОПГ определили в СИЗО Ростова-на-Дону.

    В ноябре в Симферополе задержали судимого мужчину, который, выдавая себя за участника боевых действий, похищал деньги у военнослужащих и военных пенсионеров.

    В октябре во Владимирской области задержали троих человек по подозрению в краже более 11 млн рублей с банковских карт военнослужащих, подписавших контракты на службу в зоне СВО.

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    23 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Назван способ присоединения Канады к США

    Hill: Отделение Квебека облегчит процесс присоединения Канады к США для Трампа

    Назван способ присоединения Канады к США
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США, сообщает The Hill.

    По мнению авторов, стратегический ход, согласие на независимость Квебека, может стать ключевым аргументом в переговорах и способствовать поддержке канадской провинцией планов Вашингтона, передает «Газета.ru».

    «Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США», – говорится в материале. Издание подчеркивает, что согласие на независимость Квебека может привести к тому, что провинция поддержит планы американцев касательно всей Канады.

    Журналисты также отметили, что в случае успеха, присоединение Канады позволит Штатам усилить свою экономическую и военную мощь. Особенно важным аспектом станет доступ к арктическим регионам, который откроется для США. Это стратегически значимая область, богатая ресурсами и имеющая важное геополитическое значение.

    Напомним, Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США.

    Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    24 января 2025, 04:52 • Новости дня
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов в Ровненской области Украины после подрыва железнодорожных путей, что связывают с действиями пророссийского сопротивления.

    Пророссийское подполье подорвало часть железнодорожных путей в Ровенском районе Украины, что привело к сходу десяти вагонов с рельс. Глава администрации региона Александр Коваль подтвердил факт происшествия и назвал его «внештатным инцидентом», передает Ura.ru.

    По словам Коваля, инцидент произошел 22 января. Пострадавших в результате происшествия не было. На место была отправлена специальная техника и полиция. Подробности уточняются.

    Местные жители в социальных сетях связывают сход поезда с действиями пророссийского подполья. Сообщается, что происшествие произошло в районе населенного пункта Судобичи.

    Накануне стало известно, что в Херсонской области по координатам, переданным пророссийским сопротивлением «Русский Херсон», были уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками, 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

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