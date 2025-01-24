Савельев: Утилизация кормы «Волгонефти-239» начнется первой

Tекст: Алексей Дегтярев

Савельев отметил сложность извлечения мазута из танкера. По его словам, полностью выбрать мазут невозможно, а при разделке судна с помощью алмазных пил, несмотря на их эффективность, возникнут дополнительные загрязнения из-за трения, передает ТАСС.

«Мы должны убрать этот «летучий голландец», тогда будем заниматься подъемом «Волгонефти-212» и носовой частью «Волгонефти-239», – подчеркнул он.

МЧС России 19 января завершило вывоз более 168 тыс. тонн загрязненного грунта из Керченского пролива, из которых свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию. Савельев отмечал, что в Керченском проливе на работах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют порядка 700 волонтеров, организована работа 18 пунктов для спасения животных.