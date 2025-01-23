Савельев: 700 волонтеров участвуют в ликвидации разлива нефти в Керченском проливе

Tекст: Дарья Григоренко

Савельев отметил, что новых масштабных выбросов мазута из-за крушения танкеров не наблюдается, основные очаги на береговой линии устранены, передает РИА «Новости».

«Осуществляем постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. В очистке задействовано более 5000 человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств», – сказал Савельев.

Он также добавил, что всего собрано более 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, что свидетельствует о масштабной работе, проведенной по очистке береговой линии.

Ранее Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

Накануне старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС Олег Максимов сообщил, что спасатели продолжают сбор мазута в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239» в Черном море вручную, тяжелая техника завершила свою работу.

19 января МЧС России завершило вывоз более 168 тыс. тонн загрязненного грунта из Керченского пролива, из которых свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию.