Пострадавшие от мазута пляжи пообещали восстановить к лету

Глава Минприроды Козлов заявил о восстановлении пляжей у Керченского пролива к лету 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Козлов заявил, что на пляжах не должно остаться следов мазута. Для этого загрязненный грунт планируется вывозить на временные площадки хранения. В работах по восстановлению примут участие волонтеры, сотрудники МЧС, а также будут применяться новые технологические решения, передает ТАСС.

По его словам, планируется восстановить более 280 га пляжных территорий. Козлов сообщил о планах установки новых волнорезов, чтобы сохранить береговую линию. Восстановление требует подготовки проектно-сметной документации, что является одной из главных задач на ближайшее время.

Работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами проводятся в рамках правительственной программы. Специалисты отмечают, что за последние 25 лет береговая линия в этом районе значительно сократилась, и новые волнорезы помогут исправить эту ситуацию.

Накануне Козлов сообщил, что для восстановления пляжей Кубани потребуется 840 тыс. кубов песка, что в четыре раза больше, чем уже вывезено, и это улучшит состояние пляжей по сравнению с доаварийным периодом.

В четверг президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Российский лидер поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.