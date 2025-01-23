Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
На пострадавших от разлива мазута пляжах Кубани решили заменить песок
Глава Минприроды Козлов: На Кубани необходимо восстановить 280 га пляжей от мазута
Для восстановления пляжей Кубани потребуется 840 тыс. кубов песка, что в четыре раза больше, чем уже вывезено, и это улучшит состояние пляжей по сравнению с доварийным периодом, заявил министр природных ресурсов Александр Козлов.
Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина по видеоконференцсвязи заявил о необходимости восстановления 280 гектаров пляжей на Кубани. Этот процесс, по его словам, потребует около 840 тыс. кубометров песка, что почти в четыре раза больше объема, вывезенного на данный момент. Козлов отметил, что окончательные цифры площади для восстановления будут известны после завершения уборки мазута с побережья, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул: «Это позволит сделать пляж лучше, чем он был до аварии». По его словам, расчеты по площади восстановления сделаны с учетом уже очищенных территорий. Он добавил, что масштабы работы зависят от завершения всех выбросов мазута и их очистки.
В четверг Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Российский лидер поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.
Накануне сообщалось, что очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239» завершена. Также стало известно о разработке механизма рекультивации пляжей на Кубани после ЧП.