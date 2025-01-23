На пострадавших от разлива мазута пляжах Кубани решили заменить песок

Глава Минприроды Козлов: На Кубани необходимо восстановить 280 га пляжей от мазута

Tекст: Дарья Григоренко

Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина по видеоконференцсвязи заявил о необходимости восстановления 280 гектаров пляжей на Кубани. Этот процесс, по его словам, потребует около 840 тыс. кубометров песка, что почти в четыре раза больше объема, вывезенного на данный момент. Козлов отметил, что окончательные цифры площади для восстановления будут известны после завершения уборки мазута с побережья, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул: «Это позволит сделать пляж лучше, чем он был до аварии». По его словам, расчеты по площади восстановления сделаны с учетом уже очищенных территорий. Он добавил, что масштабы работы зависят от завершения всех выбросов мазута и их очистки.

В четверг Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Российский лидер поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

Накануне сообщалось, что очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239» завершена. Также стало известно о разработке механизма рекультивации пляжей на Кубани после ЧП.