Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Токаев посетит Москву на 80-летие Победы
Токаев планирует визит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне после завершения мероприятий в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем намерении посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, передает ТАСС.
Во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, Токаев выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение», – сказал Токаев.
Токаев также отметил, что в Казахстане пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате, которые завершатся 8 мая, после чего он отправится в Москву. Премьер-министр Мишустин подтвердил приглашение и выразил ожидание от визита президента Казахстана в российскую столицу.
Рабочий визит Михаила Мишустина в Казахстан начался накануне и продлится до 31 января. В рамках визита российский премьер посетит Алма-Ату, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме Digital Almaty.
Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве.