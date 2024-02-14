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Коммерческий директор Собчак Суханов обжаловал приговор по делу о вымогательстве
Коммерческий директор Собчак Суханов обжаловал приговор по делу о вымогательстве у Чемезова
Приговор коммерческому директору ведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову и другим осужденным по делу вымогательства у главы Ростеха Сергея Чемезова обжалован, сообщили в Хамовническом суде Москвы.
В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Суханову, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, указали в суде ТАСС.
В понедельник по делу о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей на семь с половиной лет колонии строгого режима осудили Суханова. По семь лет получили бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.
Между тем в Ростехе заявляли, что просили суд смягчить приговор обвиняемым, и указали, что Чемезов принял их извинения.