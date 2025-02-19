В Петербурге предложили ограничить скорость каршеринга до 80 км/ч

Tекст: Дарья Григоренко

Депутаты Законодательного собрания Петербурга разрабатывают инициативу по ограничению скорости движения каршеринговых автомобилей до 80 км/ч. Спикер парламента Александр Бельский пояснил, что данное ограничение предполагается ввести на уровне самой машины, аналогично мерам, принятым ранее кикшеринговыми компаниями в отношении самокатов, передает «Фонтанка».

По словам Бельского, число аварий с участием каршеринга в городе увеличивается, и профильная комиссия уже работает над данной инициативой. «У нас увеличилось число аварий с участием каршеринга, сейчас над идеей ограничения скорости работает наша профильная комиссия – с операторами это мы еще не обсуждали», – заявил он.

Как ранее сообщил глава регионального ГУ МВД Роман Плугин, в прошлом году в Петербурге увеличилось количество ДТП со смертельным исходом на 14%, и погибло 148 человек. Несмотря на снижение числа пьяных ДТП и случаев пьяного вождения, аварий с каршерингом стало больше на 17%. Всего в прошлом году произошло 159 ДТП с участием каршеринга, в которых погибло 14 человек и 181 человек получил ранения.

Плугин также отметил, что число нарушений дорожного движения, совершенных иностранцами, составило более 128 тыс. случаев, однако количество ДТП с их участием снизилось на 16%.

Ранее в Новой Москве каршеринговый автомобиль столкнулся с двумя поездами, но водитель и пассажиры успели покинуть его до столкновения. В конце января в Москве мужчина за рулем каршерингового автомобиля столкнулся с грузовиком и погиб.

Кроме того, ДТП с участием Деда Мороза и Снегурочки произошло накануне Нового года в Казани, где их автомобиль столкнулся каршеринговым, которым управлял иностранный студент.