Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
В Южно-Сахалинске при пожаре погиб мужчина
Пожар в мебельном цеху на Сахалине унес жизнь мужчины
В Южно-Сахалинске при тушении пожара в мебельном цеху было обнаружено тело мужчины, а площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
В Южно-Сахалинске произошел пожар в мебельном цеху, передает ТАСС. Пожарные службы сообщили о том, что обнаружили тело мужчины в ходе тушения и разбора конструкций. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
Открытое горение было ликвидировано в 10.41 по местному времени (2.41 мск). В процессе разбора конструкций около 11.50 (3.50 мск) было найдено тело погибшего мужчины. На месте происшествия работают 28 сотрудников и 11 единиц техники ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В настоящее время причины возгорания выясняются, так как пожар все еще полностью не ликвидирован. Специалисты продолжат работу после окончательной ликвидации огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в двухэтажном доме в Нижегородской области произошел взрыв газа, который привел к гибели одного человека и эвакуации 16 человек, а площадь пожара составила 250 кв. м; на нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, что сообщил губернатор региона Александр Гусев; в результате пожара в здании военного госпиталя в Туле произошло частичное обрушение кровли, и огонь распространился на второй и третий этажи.