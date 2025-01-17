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Взрыв газа в Нижегородской области привел к гибели человека
В результате взрыва газа в доме на Нижегородчине один человек погиб, 16 эвакуированы
Взрыв газа в двухэтажном доме в Нижегородской области привел к гибели одного человека, по информации МЧС. Локализация пожара заняла площадь 250 кв. м, эвакуировано 16 человек.
В результате взрыва газа в двухэтажном доме в Нижегородской области погиб один человек, передает ТАСС. По информации пресс-службы МЧС РФ, 16 человек были эвакуированы, семеро спасены и один человек получил ранения. Представитель МЧС добавил, что пожар на месте происшествия удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.
Эвакуация жильцов была проведена в кратчайшие сроки, что позволило минимизировать последствия инцидента. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Спасательные работы продолжаются, сотрудники МЧС проводят оценку ущерба и выясняют причины происшествия.
Местные власти и коммунальные службы активно сотрудничают с экстренными службами для обеспечения безопасности и восстановления поврежденного здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном доме в Богородске, что привело к обрушению межквартирной перегородки и возгоранию крыши, однако пострадавших нет, в Петрозаводске после взрыва бытового газа в квартире был введен режим ЧС муниципального уровня, пострадали четыре человека, а в Бийске в результате аналогичного взрыва пострадали девятилетний мальчик, находящийся в тяжелом состоянии с термическими ожогами, и 52-летняя женщина, доставленная в больницу в состоянии средней тяжести.