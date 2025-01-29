Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.6 комментариев
Нетрезвый водитель каршеринга погиб в аварии с КАМАЗом в Москве
В ночь на среду мужчина за рулем каршерингового автомобиля в столице столкнулся с грузовиком в столице и погиб, сообщили в московской прокуратуре.
Авария произошла на улице Корнейчука, водитель каршеринга не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
За рулем каршеринга находился 24-летний мужчина, он погиб на месте. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В начале января на Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль Mercedes сбил пешехода и перевернулся, заблокировав движение.