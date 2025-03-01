В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

Tекст: Александра Юдина

Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.