Силы ПВО России за ночь сбили 128 украинских дронов

ПВО России уничтожили 128 украинских БПЛА, 83 из них над Краснодарским краем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов, а именно 83, было сбито над Краснодарским краем.

Также было ликвидировано 30 беспилотников над территорией Республики Крым, восемь над акваторией Азовского моря и пять над Черным морем. Кроме того, по одному дрону были уничтожены над Брянской и Курской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе украинский дрон заставили приземлиться. За одну ночь российские силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников. ПВО также перехватила и уничтожила четыре БПЛА над Черным морем.