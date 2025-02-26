Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Силы ПВО России за ночь сбили 128 украинских дронов
ПВО России уничтожили 128 украинских БПЛА, 83 из них над Краснодарским краем
Российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.
Как передает ТАСС, Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов, а именно 83, было сбито над Краснодарским краем.
Также было ликвидировано 30 беспилотников над территорией Республики Крым, восемь над акваторией Азовского моря и пять над Черным морем. Кроме того, по одному дрону были уничтожены над Брянской и Курской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе украинский дрон заставили приземлиться. За одну ночь российские силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников. ПВО также перехватила и уничтожила четыре БПЛА над Черным морем.