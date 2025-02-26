Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
ПВО перехватила и уничтожила четыре БПЛА над Черным морем
ПВО уничтожила четыре БПЛА на высоте 1,5 км над Черным морем у Севастополя
Средства ПВО перехватили четыре беспилотника, летевших на высоте почти 1,5 километра над акваторией Черного моря, недалеко от Севастополя.
Как передает ТАСС, в Севастополе средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Инцидент произошел на значительном расстоянии от берега, в зоне, регулярно контролируемой подразделениями ПВО.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе, связаны с работой дежурных средств ПВО. Он отметил: «Громкие звуки, которые было слышно, – это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега».
Развожаев также подчеркнул важность сохранять спокойствие, заверив жителей, что обстановка находится под контролем. Он призвал население оставаться в безопасных местах в случае дальнейших инцидентов и следить за официальными сообщениями о происходящем.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечить безопасность региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военнослужащие с помощью устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат, который упал в спальном районе города. Украинские вооруженные силы атаковали Белгородскую область с использованием 56 беспилотников и выпустили 43 боеприпаса по населенным пунктам за последние сутки. За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников, в том числе 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.