ПВО уничтожила четыре БПЛА на высоте 1,5 км над Черным морем у Севастополя

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в Севастополе средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Инцидент произошел на значительном расстоянии от берега, в зоне, регулярно контролируемой подразделениями ПВО.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе, связаны с работой дежурных средств ПВО. Он отметил: «Громкие звуки, которые было слышно, – это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега».

Развожаев также подчеркнул важность сохранять спокойствие, заверив жителей, что обстановка находится под контролем. Он призвал население оставаться в безопасных местах в случае дальнейших инцидентов и следить за официальными сообщениями о происходящем.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечить безопасность региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военнослужащие с помощью устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат, который упал в спальном районе города. Украинские вооруженные силы атаковали Белгородскую область с использованием 56 беспилотников и выпустили 43 боеприпаса по населенным пунктам за последние сутки. За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников, в том числе 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.



