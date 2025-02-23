Более 50 дронов атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 56 дронами и выпустили 43 боеприпаса

Tекст: Дмитрий Зубарев

В течение последних суток Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Всего было задействовано 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а по населенным пунктам региона выпущено 43 боеприпаса, как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под обстрел попали поселки Политотдельский и Октябрьский, а также села Красный Хутор и Щетиновка. Всего здесь было выпущено 15 снарядов, однако, как уточнил Гладков, обошлось без последствий. В Шебекинском округе город Шебекино и несколько близлежащих сел подверглись двум обстрелам и атакам 23 беспилотников, в результате чего были повреждены частный дом, микроавтобус, два автомобиля и линия электропередачи.

В Валуйском округе также зафиксированы атаки: восемь беспилотников нанесли повреждения двум автомобилям в поселке Уразово и близлежащих селах. В Волоконовском районе по селам Борисовка, Коновалово и Тишанка выпущено четыре боеприпаса и нанесены удары тремя беспилотниками, повреждены два частных дома и автомобиль.

Грайворонский округ подвергся двум обстрелам, в ходе которых применили 13 боеприпасов, и атакам семи беспилотников. В городе Грайворон было повреждено частное домовладение. Губкинский и Старооскольский округа, а также Чернянский район смогли сбить пять беспилотников с помощью системы ПВО. В Краснояружском районе атакам подверглись села Демидовка и Репяховка, поврежден один легковой автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за два часа уничтожили десять украинских дронов над тремя областями. Также сообщалось, что за ночь над регионами России были перехвачены и уничтожены двадцать украинских дронов. Ранее украинские дроны атаковали двадцать восемь населенных пунктов Белгородской области.