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Украинские дроны атаковали 28 населенных пунктов Белгородской области
Гладков: Украинские дроны атаковали 28 населенных пунктов Белгородской области
В ходе атаки украинского дрона на село Репяховка в Белгородской области пострадал работник сельхозпредприятия, получивший баротравму, его госпитализировали в Белгородскую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации из Telegram-канала Гладкова, в течение последних суток 28 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области попали под обстрелы. Всего было выпущено 30 снарядов и совершены атаки с использованием 51 беспилотника, из которых 32 были уничтожены.
Гладков уточнил, что в результате обстрелов и атак дронов были повреждены три частных дома, социальный объект, магазин, склад сельхозпредприятия и шесть транспортных средств. В Краснояружском районе, кроме Репяховки, атаки также фиксировались в поселке Прилесье и селах Вязовое, Графовка и Демидовка.
В других районах области также отмечены случаи атак и обстрелов. В Белгородском районе атаке подверглось село Черемошное, в Борисовском районе атаки фиксировались по двум населенным пунктам. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам одиннадцатью дронами, а в Волоконовском районе два села обстреляны шестью боеприпасами и атакованы одним беспилотником.
Ранее в Белгородской области от удара БПЛА ВСУ по автомобилю погибла женщина, а также украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. В воскресенье ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.