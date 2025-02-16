ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. В результате обстрела села Репяховка Краснояружского района с использованием двух FPV-дронов сотрудник сельхозпредприятия получил ранения. Мужчину с осколочными ранениями ног доставили в городскую больницу Белгорода, уточнил он.

В результате удара второго дрона в Репяховке был поврежден грузовой автомобиль. В поселке Уразово дрон сдетонировал на территории частного домовладения, выбив окна, и повредил гараж с трактором и легковым автомобилем. Дополнительно было сообщено о выбитых окнах в нескольких квартирах многоэтажного дома, отметил Гладков.

По его словам, в городе Валуйки детонация дрона привела к повреждению трех автомобилей и частного дома. В хуторе Церковный Белгородского района повреждено административное здание сельхозпредприятия.

В воскресенье средства противовоздушной обороны России в Белгородской области уничтожили украинский дрон.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе погибла пассажирка, водитель получила травмы. Кроме того, он заявил, что в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.