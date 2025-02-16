В Белгородской области от удара БПЛА ВСУ по автомобилю погибла женщина

Эксперт объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины

Политолог Камкин объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины

Tекст: Андрей Резчиков

«В последние дни до выборов Шольц будет пытаться провести свою инициативу по введению в стране чрезвычайной ситуации (ЧС). Одна из статей конституции Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения такой ЧС. Это позволяет увеличить заимствования и долговую нагрузку на экономику страны без бюджетных консультаций», – отмечает Александр Камкин, замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН.

Эксперт напомнил, что к подобным механизмам немецкое правительство прибегало в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, а также во время долгового кризиса в Греции в середине нулевых. «Это достаточно редкий механизм, но он прописан в основном законе. Видимо, Шольц решил повторить подобную процедуру», – добавил собеседник.

При этом лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого называют наиболее вероятным кандидатом на должность канцлера после выборов, «еще более решительно, чем Шольц, выступает за передачу Украине тяжелых вооружений, в частности, ракет».

Что касается заявления канцлера о желании поддерживать вооруженные силы Украины (ВСУ) после завершения украинского кризиса, то «Шольц и многие немецкие парламентарии находятся в шоковом состоянии после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса», отметил эксперт.

«Они привыкли жить в выдуманном ими мире политики и ценностей, поэтому считают, что их позиция единственно правильная. Европейцам не удается развернуться так резко на 180 градусов, как это сделали США. Поэтому нельзя исключать, что в случае перемирия европейцы продолжат ремилитаризацию Украины», – рассуждает Камкин.

По его словам, многое будет зависеть от итогового текста мирного соглашения.

«Если России удастся продавить свою позицию по нейтральному и демилитаризованному статусу Украины, какой был у Германии после поражения в Первой мировой войне, – это одно. Если подобных механизмов прописано не будет, то нельзя исключать, что европейские страны будут пытаться использовать Украину для продвижения своих геополитических интересов, как это было на Балканах в 1990-е годы», – пояснил спикер.

В субботу канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Для него это была одна из последних возможностей обратиться к мировой аудитории перед предстоящими 23 февраля в стране парламентскими выборами. Канцлер заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

По его словам, конституция Германии предусматривает возможность ослабления «долгового тормоза» в случае возникновения ЧС. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи. «Долговой тормоз» ограничивает годовые госзаимствования уровнем 0,35% ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях. Это правило появилось в 2009 году. Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге одобрит такую инициативу.

Шольц заявил также, что Германия не поддержит «навязанный силой мир», так как «крах Украины не приведет к миру». По его словам, немцы продолжат поддерживать ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь.