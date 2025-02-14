Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Гладков объявил об отселении жителей хутора Высокий
Гладков объявил об отселении жителей хутора Высокий в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.
Это решение было принято оперативным штабом Белгородской области, сообщил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее Белгородская область приняла решение об отселении жителей Терезовки из-за осложнившейся обстановки. Гладков сообщал, что в Белгородской области свыше 2 тыс. жителей, потерявших имущество из-за обстрелов, получили выплаты в 150 тыс. рублей, при этом выплата затронула жителей нескольких районов и городских округов.