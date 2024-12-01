30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Гладков сообщил о выплатах белгородцам за утраченное имущество
Более 2 тыс белгородцев получили по 150 тыс руб из-за разрушений и переселения
В Белгородской области свыше 2 тыс. жителей, потерявших имущество из-за обстрелов, получили выплаты в 150 тыс. рублей, при этом выплата затронула жителей нескольких районов и городских округов.
Более 2 тыс. жителей Белгородской области, чьи дома были разрушены обстрелами или которые переселяются из закрытых населенных пунктов, получили компенсационные выплаты, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что сумма выплат составила 150 тыс. рублей. Эти средства выделены правительством России для жителей, чьи дома были полностью уничтожены вооруженными силами Украины.
Гладков подчеркнул, что выплаты получили 2229 человек из Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского районов и городских округов. Он также отметил, что работа по выплатам будет продолжена, и уже на следующей неделе он заслушает подробный отчет от профильных министров о планах и фактах дальнейших перечислений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о необходимости отселения жителей двух сел в регионе из-за обострения обстановки. В Курской области медицинским работникам, оказывающим помощь бойцам в зоне специальной военной операции, назначили дополнительные выплаты в размере 25 тыс. рублей.