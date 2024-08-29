В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначили допвыплаты
Мишустин: Помогающим бойцам СВО медикам в Курской области назначат допвыплаты
Медицинские работники в Курской области, оказывающие помощь участникам спецоперации, начнут получать специальные доплаты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Медработники, которые «заботятся о раненых в ходе специальной военной операции», будут получать дополнительные выплаты, сказал Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, президент Владимир Путин поручил для таких сотрудников сферы здравоохранения ввести дополнительные соцвыплаты, они уже введены.
Премьер уточнил, что в первую очередь речь идет о врачах, медсестрах и другом медперсонале из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Эта мера распространяется на специалистов, которые трудятся в Курской области.
В этом регионе с августа доплата затронет свыше 2,5 тыс. человек.