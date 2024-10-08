  • Новость часаВ Московской электронной школе произошел масштабный сбой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    Эксперт по ЖКХ объяснил, почему гудят трубы
    Путин и Пашинян согласовали передачу охраны границы Армении с Ираном
    ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    19 комментариев
    8 октября 2024, 21:14 • Новости дня

    Гладков заявил об отселении двух сел в Белгородской области

    Гладков анонсировал отселение двух сел в Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселки Петровка и Соловьевка Белгородского района Белгородской области планируется отселить, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жители обоих населенных пунктов получат новое жилье, в эти же поселки закрывается въезд, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на следующей неделе власти рассчитывают провести встречу с жителями, начать работу комиссии.

    До этого в регионе ограничили въезд в 14 населенных пунктов приграничных муниципалитетов из-за сложной оперативной обстановки.

    Ранее белгородский губернатор сообщал, что женщины смогут подписать контракт с Минобороны и получить выплаты, если они медики с профильным образованием и служат в зоне СВО.

    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

    Коментарии (40)
    8 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина

    Спецслужбы Молдавии передали Украине политолога Чистилина для обвинения в госизмене

    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина
    @ Аналитический Экспертный Форум/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Чистилин, ученый-экономист с двумя гражданствами, был задержан в Кишиневе молдавскими спецслужбами и передан украинским властям, где ему предъявили обвинение в государственной измене.

    Спецслужбы Молдавии задержали ученого-экономиста Дмитрия Чистилина и передали его спецслужбам Украины, передает ТАСС.

    Чистилин, имеющий украинское и российское гражданства, был задержан после своего возвращения в Кишинев, когда он готовился к международной конференции в Сербии. Его коллега Игорь Калдаре сообщил, что Чистилин не отвечает на телефонные звонки, и добавил, что планирует провести пресс-конференцию с демонстрацией паспортов Чистилина.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с молдавскими правоохранителями провела спецоперацию по задержанию Чистилина. В Telegram-канале СБУ сообщается, что он был задержан, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. На данный момент Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Ведомство также отметило, что ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии власть и оппозиция обменялись взаимными угрозами, что связано с напряженной политической обстановкой в стране. В апреле 2022 года бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Василия Ботнаря арестовали по подозрению в незаконном обогащении. Также сообщалось, что спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, что вызвало международную реакцию.

    Коментарии (8)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

    Коментарии (2)
    8 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных

    Запорожье стало территорией массовых захоронений украинских военных

    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и, по данным украинской стороны, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть Запорожской области становятся местом многочисленных захоронений военнослужащих украинской армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, количество земель, выделенных под захоронения, продолжает увеличиваться.

    Рогов отметил, что с учетом данных, предоставленных украинской стороной, в регионе уже похоронено более 16 тыс. украинских военных. Он подчеркнул, что эти цифры базируются исключительно на открытых источниках информации. Рогов также описал часть Запорожской области, включая сам город Запорожье, как «территорию кладбищ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России добилась тактического успеха и продвинулась в селе Каменское на запорожской линии фронта, где часть села удерживают украинские боевики. Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье. Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России с целью запугивания граждан и препятствования их мирной жизни, однако эти попытки обречены на провал.

    Коментарии (9)
    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

    Коментарии (5)
    8 октября 2024, 00:55 • Новости дня
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II

    В Одессе задержали женщину за попытку вывесить флаг России у памятника Екатерине II

    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    В Одессе на Екатерининской площади произошел инцидент с женщиной, пытавшейся вывесить российский флаг. Она вышла с триколором к постаменту, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, сообщают украинские СМИ. 

    Женщина была задержана правоохранительными органами после возмущения со стороны нескольких проукраински настроенных граждан, которые стали оскорблять женщину.

    Памятник Екатерине II, как и многие другие объекты, связанные с российской и советской историей, был демонтирован в рамках украинского закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. Этот закон стал частью усилий властей по изменению топографических названий и устранению символики, связанной с Россией и СССР.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти продолжают политику дерусификации и ассимиляции, направленную на вытеснение русского культурного наследия.

    Коментарии (20)
    8 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной

    Марочко: ВС России начали освобождение Серебрянки и Григоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате активных действий ВС РФ удалось продвинуться юго-западнее Кременной, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что передовые подразделения Российской армии уже начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка.

    Он также подчеркнул важность этого прорыва для дальнейшего продвижения российских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, ранее сообщалось о продолжающихся интенсивных боях в этом районе.

    Коментарии (2)
    8 октября 2024, 14:29 • Новости дня
    Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири

    Выживший в Непале альпинист Шамало объяснил отказ от ночного восхождения на Дхаулагири

    Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири
    @ breakingmash

    Tекст: Вера Басилая

    Российский альпинист Валерий Шамало, выживший на Дхаулагири, предложил группе отказаться от ночного восхождения из-за опасных погодных условий.

    Выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал подробности трагической экспедиции на гору Дхаулагири. Он предложил своим товарищам развернуться и отказаться от ночного восхождения из-за неблагоприятных погодных условий. Шамало отметил, что ночью на склонах горы резко усиливается ветер и ухудшается видимость, что делает спуск крайне опасным, передает «Газета.Ru»,

    «Я видел, что мы придем на вершину и будем спускаться уже ночью. Ночные условия отличаются кардинально. Днем светило солнце, был почти штиль, но ночью возникает порывистый ветер, несет пургу. К тому же склон очень непростой – на нем трудно задержаться, если срываешься», – заявил Шамало.

    Он считает, что трагедия произошла из-за срыва на склоне и усталости альпинистов. По мнению Шамало, участники группы могли соскользнуть из-за слабой возможности удержаться на склоне, а также из-за связывающего их каната. Косвенные причины он видит в сильной усталости, холоде и плохой видимости.

    Шамало добавил, что сейчас находится в госпитале, но чувствует себя хорошо. Он отметил, что все члены группы долго готовились к этому восхождению и усиленно тренировались. Однако, по его мнению, они могли упустить грань между риском и желанием добиться успеха.

    Ранее группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции.

    Альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий заявили, что предпочли идти неклассическим маршрутом на Дхаулагири для обеспечения безопасности.

    Тем временем в России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские военные взяли в плен в Курской области пятерых десантников 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен в Курской области украинскую разведгруппу из пяти человек, которые призвали остальных сложить оружие, сообщил представитель силовых структур России.

    Российские военные в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу, передает РИА «Новости».

    На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину.

    Пленные призвали остальных украинских военных на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. «Если можно остаться – лучше бы у вас», – отметил один из украинских десантников, пояснив, что в противном случае ему грозит смерть.

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу в Курской области с помощью дрона-камикадзе.

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, целью которой было получение наград командиром ВСУ, что привело к сдаче солдат в плен из-за отсутствия поддержки.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о недовольстве украинских военных мобилизацией и действиями режима Зеленского, из-за чего они готовы развернуть орудия в сторону Киева.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

    Коментарии (14)
    8 октября 2024, 10:34 • Новости дня
    Группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале

    Посольство России подтвердило гибель пяти российских альпинистов в Непале

    Группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Тела пяти российских альпинистов найдены на горе Дхаулагири в Непале, один был эвакуирован, сообщила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.

    Альпинистское сообщество через представителя Анну Пиунову сообщило, что группа состояла из пяти человек. Один член группы почувствовал себя плохо и ранее спустился в лагерь на более низкой высоте, где его эвакуировали в госпиталь, передает ТАСС.

    «Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», – сообщила Пиунова.

    Посольство России в Непале подтвердило информацию о гибели пяти российских альпинистов. Представители дипломатической миссии подчеркнули, что продолжают сотрудничать с непальскими властями для выяснения всех обстоятельств трагедии.

    Ранее группа из 15 российских туристов была заблокирована в горах индийского штата Химачал-Прадеш.

    Напомним, в 2022 году на Ключевском вулкане Камчатки, по предварительным данным, погибли восемь туристов.

    Коментарии (13)
    8 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство

    Французы стали обращаться в российское посольство после указа о традиционных ценностях

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Париже получило порядка 50 запросов от французов на РВП после принятия указа о поддержке духовно-нравственных ценностей.

    Пресс-служба российской дипмиссии заявила, что на данный момент консульский отдел получил порядка 50 обращений. Жители Франции запрашивают дополнительную информацию о порядке выдачи разрешений на временное проживание в России. В частности, речь идет о тех, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает ТАСС.

    ГУВМ МВД России стало фиксировать увеличение числа обращений за разрешением на временное проживание от граждан недружественных России стран.

    Коментарии (13)
    8 октября 2024, 08:32 • Новости дня
    Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 2,5 тыс. кв. метров
    Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 2,5 тыс. кв. метров
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    На нефтебазе в Феодосии пожар распространился на 2,5 тыс. кв. метров, охватив три резервуара с нефтепродуктами; спасатели продолжают борьбу с огнем, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации.

    Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс.  кв. метров, передает РИА «Новости». Представитель экстренных служб сообщил, что на данный момент происходит горение трех резервуаров с нефтепродуктами. Для борьбы с огнем привлечены спасатели, работающие на месте происшествия.

    Возгорание произошло утром в понедельник, однако, к счастью, пострадавших нет. Правительство Крыма ранее заявило о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии. В целях обеспечения безопасности жителей развернуты пункты временного размещения.

    В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Спасательные службы прикладывают все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать возможные последствия для окружающей среды и местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Александра Медзиновская рекомендовала воздержаться от прогулок для защиты детей от продуктов сгорания горючего в случае пожара на нефтебазе в Крыму.

    Ранее в Феодосии из-за пожара эвакуировали около 300 человек, которые были направлены в пункты временного размещения. При этом движение пригородных поездов на участке от Владиславовки до Феодосии в Крыму восстановили, о чем сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

    Коментарии (10)
    8 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Пашинян прокатился на велосипеде по Москве
    Пашинян прокатился на велосипеде по Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян, приехавший в российскую столицу для участия в саммите СНГ, проехался на велосипеде вдоль Москвы-реки.

    Руководитель правительства Армении похвалил велосипедную дорожку, он отметил ее красоту, передает ТАСС.

    Напомним, Пашинян примет участие в саммите глав государств – участников СНГ в Москве. В числе участников саммита также президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Коментарии (7)
    8 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году

    Французские истребители Mirage 2000 поступят на Украину в первой половине 2025 года

    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские истребители Mirage 2000, которые оснащают новым оборудованием, могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Он отметил, что самолеты будут оснащены новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – поверхность», передает ТАСС.

    Министр также подчеркнул важность обучения украинских пилотов и механиков, которое продолжается в Нанси. Программа подготовки была анонсирована еще в июне президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда было объявлено о планах согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5.

    Франция планировала согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступить к обучению украинских пилотов уже летом. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины. Впоследствии Франция сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5.

    Коментарии (8)
    Главное
    Лавров призвал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
    На мемориальной доске в Канаде жертвами коммунизма назвали более 300 нацистов
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III
    РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства
    Польский военный привез на Украину вирус Марбург
    Чемпионка России умерла от укуса клеща
    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов

    Россия совершила революцию в животноводстве

    Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России. Ведь она проделала путь от колоссальной зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины. Как за 20 лет Россия подняла с колен животноводство, кто ей в этом помог и почему по говядине пока не такие впечатляющие успехи? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    «Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО

    Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............