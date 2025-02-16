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Украинский FPV-дрон атаковал легковое авто в Белгородской области
Мирный житель пострадал в Белгородской области из-за атаки FPV-дрона ВСУ
В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина, который отказался от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.
В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, передает РИА «Новости». Пострадал мирный житель, которому была оказана медицинская помощь на месте. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина отказался от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.
Гладков рассказал, что в поселке Уразово беспилотник ударил по стоянке, где огнем уничтожены три автомобиля. В селе Шведуновка дрон повредил кузов и стекла грузового автомобиля. В селе Колыхалино детонация дрона вызвала выбивание окон в надворной постройке и повреждение забора.
По словам губернатора, информация о последствиях атак уточняется, а оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области погибла пассажирка, водитель получила травмы, ее доставляют в больницу.