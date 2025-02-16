Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Захарова резко отчитала итальянских журналистов по вопросам моды и политики

Tекст: Мария Иванова

Захарова в своем Telegram-канале ответила на критику итальянских журналистов, обвинивших ее в якобы шоппинге в Дубае. Она подчеркнула, что предпочитает одежду исключительно российских производителей и никогда не ездила на шоппинг за границу.

Захарова обратилась к главному редактору газеты Corriere della Sera Лучано Фонтана, указав на недостоверность публикации и высказала надежду, что газета признает ошибку и опубликует опровержение.

«Наш вчерашний комментарий из брифинга о немыслимой речи президента Италии Серджо Маттареллы, в которой он сравнил Россию с Третьим рейхом, попал в цель: местных русофобов разорвало», – заметила она, добавив, что после этого газета перешла на личности.

«Я ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например, общение – вот это мое. Но не «шоппинг», – подчеркнула она.

«А с 2014 года, когда были введены первые санкции... я принципиально выбираю все наше, поддерживая отечественного производителя», – добавила Захарова.

«Понимаю, Вам нравится мой стиль. Это говорит о Вас как об истинном итальянце. Знаете, почему? Потому что я - русская и стиль у меня такой же», – заметила она.

Она также раскритиковала издание за искажение информации о России и выразила недоумение, почему не были приведены слова президента США, который, по ее мнению, играет ключевую роль в текущей геополитической ситуации. Захарова отметила, что в Италии уже запущена петиция с извинениями в адрес России от имени итальянского народа, и на момент написания ее подписали 2644 человека.

В заключение Мария Захарова предложила поделиться названиями российских брендов, которыми она пользуется, и пригласила на российский форум «Диалоги о фейках».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал прислать главе МИД Индонезии Ретно Марсуди брошь из Москвы, аналогичную той, которая есть у Марии Захаровой. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова затем показала брошь и пообещала отправить в подарок такую же Марсуди.

Ранее Захарова назвала провокацией ажиотаж из-за подаренной ей делегацией Баку броши.