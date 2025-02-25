  • Новость часаРоссия, США и КНР подержали в СБ ООН резолюцию по Украине
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    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    Канада ввела санкции против Познера
    Повар объяснил, почему первый блин всегда комом
    Путин оценил возможность сохранения украинской государственности
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина
    Путин сравнил рейтинги Залужного и Зеленского
    Путин предложил совместный с США проект в Красноярском крае
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    9 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    13 комментариев
    25 февраля 2025, 07:28 • Новости дня

    Российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА над Брянской, Курской и Калужской областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников, в том числе 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Курской и Калужской областями, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    По данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе украинский дрон заставили приземлиться. Сообщалось, что обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области. Также за одни сутки более 50 дронов атаковали Белгородскую область.

    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    25 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин оценил возможность сохранения украинской государственности

    Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».

    Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.

    «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.

    Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.

    Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.

    В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.


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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    25 февраля 2025, 01:24 • Новости дня
    Россия, США и КНР подержали в СБ ООН резолюцию по Украине

    Совбез ООН принял резолюцию по Украине, Россия, США и КНР поддержали документ без поправок

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Совбез ООН одобрил резолюцию, предложенную США, об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

    Документ был принят без изменений, отклонены были поправки, предложенные европейскими странами, с антироссийской риторикой, а также российские предложения, включая призыв Москвы устранить «коренные причины» кризиса.

    Ранее Генассамблея ООН проголосовала за американский документ, который, после внесения западных поправок, стал менее нейтральным и назвал конфликт «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал резолюцию как «антироссийскую бумажку». Резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    24 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о смерти в зоне СВО комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый»

    Tекст: Вера Басилая

    Командир батальона спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев, известный как «Шустрый», скончался от кровоизлияния в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил, что Батукаев находился без сна в течение трех суток, пытаясь выполнить важную боевую задачу, и это привело к его смерти.

    Алаудинов отметил, что «Шустрый» был одним из самых выдающихся командиров российской армии. Его батальон являлся самым результативным в спецназе «Ахмат» по количеству взятых в плен украинских военных и уничтоженных членов батальона «Айдар».

    Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что вчера Батукаев героически ушел из жизни на рабочем месте, выполняя свой долг перед Родиной и своей командой.

    Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне СВО погиб воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко.

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    24 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым

    Зеленский нагрубил министру финансов США Бессенту после предложения соглашения о полезных ископаемых

    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время переговоров 12 февраля Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых, сообщила британская газета The Financial Times.

    Источники издания сообщили, что Владимир Зеленский был очень зол во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который предложил Украине условия соглашения по полезным ископаемым. Напряжение возросло после предоставления документа, в котором была указана обязанность Украины компенсировать США 500 млрд долларов, передает ТАСС.

    По данным газеты The Financial Times, Зеленский выразил свое недовольство в резкой форме и грубо обошелся с Бессентом, что привело к обострению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, долго не принимая его в Киеве.

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

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    24 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Лавров призвал к «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    Лавров призвал к «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на формировании четкой договоренности о невступлении Украины в НАТО, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости создания «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО, сообщает ТАСС.

    Лавров отметил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным и должно сопровождаться категорическим отказом от вступления Украины в альянс.

    Министр подчеркнул важность публичных заявлений президента США, который неоднократно называл попытки втянуть Украину в НАТО ошибкой. Лавров подчеркнул, что если бы Трамп оставался президентом, он никогда бы не допустил преобладания этой линии, что, по его словам, помогло бы избежать нынешнего кризиса.

    Лавров выразил свою поддержку позиции новой американской администрации, заявив, что подобные заявления способствуют мирному решению текущих геополитических напряжений. По словам Лаврова, принятие четкой договоренности позволит стабилизировать ситуацию и установить долгосрочный мир в регионе.

    Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    24 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении

    Глава ДНР Пушилин заявил о ликвидации кармана на Курахово-Новоселовском направлении

    Российские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска успешно ликвидировали «карман» на Курахово-Новоселовском направлении, освободив населенный пункт Улаклы в ДНР, что создало предпосылки для дальнейшего продвижения.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в регионе. Он отметил, что особенные успехи наблюдаются на Курахово-Новоселовском направлении, передает ТАСС.

    Пушилин подчеркнул, что войска Российской Федерации ликвидировали так называемый карман, который сложился в результате освобождения населенных пунктов, включая Улаклы. Это событие открывает возможности для дальнейшего продвижения российских подразделений, в том числе через Константинополь, передает РИА «Новости».

    Глава ДНР добавил, что такие операции создают новые предпосылки для освобождения других населенных пунктов и укрепляют позиции российских войск на фронте. Пушилин выразил уверенность в скором достижении новых успехов благодаря продолжению интенсивных действий на этом направлении.

    Ранее Пушилин сообщал об успешных действиях российских сил в кураховском кармане.

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    25 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН

    Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН, которое президент страны Александр Вучич назвал ошибочным.

    «Мы знаем, что сербский народ не предает нас. Мы читаем отклики ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное - переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    При этом Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

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    24 февраля 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
    Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, освободив населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, бронемашина, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами.

    Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ возле Северска, Верхнекаменского, Новомарково, Часова Яра, Ступочек, Червоного и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 180 военнослужащих. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Щербиновкой, Зверево, Сергеевкой, Шевченко, Удачным, Успеновкой и Андреевкой в ДНР.

    Противник потерял до 315 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и три артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Константинополя, Комара, Скудного, Вольного Поля, Бурлацкого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери противника при этом составили свыше 145 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Каменского, Щербаков в Запорожской области, Степного, Токаревки, Понятовки и Приднепровского в Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронемашину и склад с боеприпасами.

    Напомним, накануне российские войска освободили Улаклы в ДНР, а за день до этого – Новолюбовку в ЛНР.

    Всего же за прошлую неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, в частности Ямполовку и Свердликово.

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    24 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Лавров сказал, когда прекратятся боевые действия на Украине
    Лавров сказал, когда прекратятся боевые действия на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Лавров сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но прекратит боевые действия только тогда, когда будет достигнут результат, который устроит российскую сторону. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к диалогу как с Украиной, так и с европейскими странами, и готова принять помощь от любых представителей, действующих в духе доброй воли для достижения мира, передает ТАСС.

    Лавров также сообщил, что состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были полезными. Он выразил уверенность, что эта встреча внесет значительный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Россией и Турцией.

    «В целом, я считаю, контакт был очень полезен. Мы еще продолжим работать в Анкаре, и уверен, что эта встреча внесет полезный вклад в развитие многопланового сотрудничества между РФ и Турцией», – отметил Лавров на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что Лавров в Анкаре начал встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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    24 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    The Economist: Украина будет возвращать США долг в 500 млрд долларов сотни лет

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой президента США Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, сообщило издание The Economist. По подсчетам журналистов, при нынешних темпах государственного дохода Украины возврат США 500 млрд долларов долга займет сотни лет.

    Украинские официальные лица ведут сложные переговоры с администрацией США, которая предлагает Украине передать половину доходов от своих природных ресурсов и инфраструктуры в обмен на поддержку США.

    Ситуация осложняется тем, что предложения, поступающие от команды Трампа, постоянно меняются. С момента начала переговоров 12 февраля было представлено три версии соглашения: «плохая», «лучше» и «катастрофическая». Зеленский категорически отверг последнюю версию, предусматривающую передачу 50% будущей прибыли от природных ресурсов и инфраструктуры новому инвестиционному фонду, принадлежащему правительству США.

    По словам Владимира Зеленского, последний вариант соглашения  выглядит как попытка возвратить долг, а не стимулировать инвестиции, и он не намерен принимать такие условия, отмечает The Economist.

    Согласно «катастрофическому» варианту сделки, по словам украинских чиновников, будет предложено перевести 50% будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет 500 млрд долларов. При нынешних темпах государственного дохода это заняло бы сотни лет.

    «Если мы подпишем это в его нынешнем виде, завтра нас выгонят из офиса и линчует разъяренная толпа», – заявили украинские чиновники.

    Украинские чиновники опасаются, что администрация США может прибегнуть к еще более грубым источникам рычагов воздействия, например, перекрыть доступ к спутникам Илона Маска Starlink. Такие радикальные действия могут не оставить Украине иного выбора, кроме как подписать непопулярное соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев оказался в тупике, но надеется, что еще можно договориться, по его словам, переговоры «грубые», но «это не самое худшее, что может случиться».

    «Все остальное, что произойдет позже, будет еще хуже», – заявил он.

    Ранее спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

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    24 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил об интересе США к редкоземельным элементам из России

    Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным элементам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в поставках из России, в том числе редкоземельных элементов.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Россией в области экономического развития. Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия обладает множеством товаров, которые представляют интерес для Америки, среди которых выделяются редкоземельные элементы.

    «У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна – самая большая по площади», – заявил Трамп.

    Он выразил надежду на возможность заключения сделок между Россией и США в этой сфере.

    По мнению американского лидера, Россия обладает «очень ценными товарами», которые могли бы быть использованы в США. Однако Трамп подчеркнул, что первым шагом в возможной сделке должно стать прекращение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 06:13 • Новости дня
    Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

    Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Балашихе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Подмосковье арестованы пять молодых людей, обвиняемых в попытке устроить теракт в воинской части в Балашихе. Среди них несовершеннолетний.

    Как передает ТАСС, пятеро российских граждан, включая несовершеннолетнего, планировали проникнуть на территорию воинской части в Балашихе, вырыв подкоп под забором. Их целью было поджечь военную технику. На данный момент обвиняемые арестованы, и дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

    По данным следствия, всем подсудимым предъявлено обвинение по статьям 30 и 205 УК РФ за приготовление к теракту. Также в их деле имеется эпизод с поджогом медицинского автомобиля, в котором находились баллоны с кислородом. Эти баллоны использовались для медицинского оборудования.

    Следствие установило, что обвиняемые получали инструкции через мессенджер Telegram от кураторов, связанных с украинскими спецслужбами.

    Обвиняемые, находящиеся под стражей, ожидают решения суда. Следствие продолжается, и выясняются все обстоятельства дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники. В Дагестане арестовали семерых человек за подготовку терактов. Также задержали подозреваемого в подготовке теракта в воинской части в Екатеринбурге.

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    24 февраля 2025, 10:05 • Новости дня
    Удары в Черкассах поразили иностранных наемников ВСУ

    Стало известно о поражении в Черкассах иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, среди которых были французы и прибалты, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары пришлись в 00.40, после чего больницы начали заполняться иностранцами в камуфляже, сообщает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что в 00.25 в районе Черкасс произошел удар с последующей детонацией. Взрыв был слышен со стороны аэропорта, по данным информаторов, целью мог быть приборостроительный завод. Также сообщается о поражении административного здания, связанного с территориальной обороной Черкасс.

    Также Лебедев рассказал, что удары пришлись и по окраинам Киева, включая заводы, где ВСУ ремонтируют технику и собирают беспилотные летательные аппараты. Одним из возможных объектов атаки стал завод гражданской авиации № 410, который занимается сборкой БПЛА с реактивными двигателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные склады вооруженных сил Украины в Днепропетровске подверглись удару. Пророссийское подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве. Также стало известно об ударе по складам вооруженных сил Украины в пригороде Житомира.

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