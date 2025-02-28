Зеленский летит в США для сеанса порки

Сергей Миркин
Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред
Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.
Тимофей Бордачёв
Капитуляцию Европы подпишет Макрон
Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.
Антон Беликов
Победа или dogovornyak?
Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.