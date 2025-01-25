Фицо предложил закрепить в конституции Словакии два пола

Премьер Словакии Фицо предложил включить в конституцию Словакии признание только двух полов

Tекст: Вера Басилая

Фицо в эфире программы «Субботние диалоги»выступил с инициативой внести изменения в Конституцию страны, закрепив в ней признание лишь двух полов – мужского и женского, передает РИА «Новости».

Фицо заявил о своей инициативе в эфире программы «Субботние диалоги», подчеркнув, что это «возвращение к здравому разуму». Он отметил, что аналогичные меры приняты в США Дональдом Трампом, и выразил надежду, что Европейский союз последует этому примеру, как в данном вопросе, так и в области борьбы с нелегальной миграцией.

Премьер-министр подчеркнул, что в Словакии «никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем», и все люди будут определяться как мужчина или женщина.

Ранее Госдеп США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах, а также на оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол».

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

Федеральным служащим США было поручено сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.